Türk şekercisi, Meksika Yolcusu

İSTANBUL, () - ŞEKERLİ Mamuller Tanıtım Grubu ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) projesi kapsamında İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği bünyesindeki şekerli mamuller ihracatçıları, Meksika ve Latin Amerika başta olmak üzere tüm Amerika kıtasının artan şeker talebinden aldığı payı arttırabilmek için Expo Antad Fuarı'na katıldı.

Meksika'nın Guadalajara şehrinde 7-9 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen gıda ve içecek sektöründe Latin Amerika'nın en önemli fuarlarından olan Expo Antad'a katılan ve sektör olarak hedeflere ulaşmakta fuarların önemini vurgulayan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu Başkanı Hidayet Kadiroğlu, “ISM, Prodexpo ve Gulfood gibi sektörün en önemli fuarları ile Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da etkinliklerimize start vermiş olduk. Şimdi de Expo Antad ile Amerika kıtasında başlangıcımızı yapıyoruz. Latin Amerika'nın en yüksek dış ticaret hacmine sahip olan Meksika, bölge ihracatının ve ithalatının üçte birini gerçekleştiriyor. 46 ülke ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları sayesinde dünyanın en büyük ticaret ağlarından birine ve 1,2 milyar nüfusluk bir hinterlanda sahip. Amerika güneyi ve kuzeyi hedefimiz. Kıtadaki en büyük fuarlara güçlü bir katılım sağlayacağız. Sırada; Panama-Expocomer, Brezilya-Apas, ABD-Sweets&Snacks, PLMA ve Summer Fancy, Peru-Expo Alimentaria fuarları var" dedi. Amerika kıtasını hedef ülke olarak belirlemelerinin nedenine de değinen Kadiroğlu, “Türkiye Meksika'nın ithalatında 32. sırada, söz konusu bölgenin 2015 yılında yıllık şekerli mamul ithalatının 9 milyar dolar olduğunu ve bizim bu bölgeye toplam ihracatımızın ise sadece 27 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Yani koskoca bir coğrafyanın ithalatından aldığımız pay ne yazık ki binde üçü geçmiyor. 2016 yılı itibari ile ise Meksika'nın şekerli mamul tüketiminin yaklaşık 11,4 milyar dolar. Meksika ayrıca, 2015 yılında 2,2 milyar dolarlık şekerli mamuller ithalatı gerçekleştirdi. Bu rakamlar Latin Amerika bölgesinin toplam şekerli mamul tüketiminin neredeyse üçte birinin sadece Meksika tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor. 2016 yılının ilk üççeyreğinde Meksika'nın ithalatının yüzde 6,9 oranında artarak 1,7 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde iç pazardaki hareketlilik de göz önüne alındığında Meksika'nın şekerli mamul ithalatının tekrar artışa geçmesini bekliyoruz. Biz de zaten bu yüzden Latin Amerika'yı hedefliyoruz ve bu itibarla bölgenin en önemli ticaret ülkesi olan Meksika'ya odaklanarak bu fuara her geçen sene daha güçlü bir katılım sağlıyoruz" diye konuştu.

AMERİKA KITASINDA Kİ TİCARİ GELİŞMELER TÜRK ŞEKERCİSİNE YARAYACAK

Söz konusu bölgede yaşanan ihracattaki olumsuzluğun nedenlerini açıklayan Kadiroğu, "Bu olumsuzlukta etkili olduğunu düşündüğümüz başlıca faktör Meksika'nın net ihracatçı oluşudur. Meksika şekerli mamuller genelinde, yani hammadde, ara mamul ve mamul ürünlerin toplamında, 2,2 milyar dolar ithalata karşılık 3 milyar dolar seviyesindeki ihracat gerçekleştiriyor. Mamul ürünlerde ise 750 milyon dolarlık ithalata karşılık 2 milyar dolarlık ihracat söz konusu. Bu rakamlar Meksika'nın üretici ve ihracatçı güçlü bir sektöre sahip olduğunu gösteriyor. Öte yandan, bahse konu serbest ticaret anlaşmaları Meksika ile Kuzey Amerika ve diğer taraftan Meksika ile Latin Amerika ülkeleri arasında ciddi vergi bağışıklıkları ve indirimleri öngörmektedir. Şekerli mamullerin hepsinde ABD ve Kanada'ya karşı uygulanan vergiler hâlihazırda sıfırlanmış durumda. Fakat ABD'de yeni yönetimin göreve başlamasıyla özellikle Meksika'ya karşı uyguladığı politika bu bölgede ki ticaret dengelerini yeniden oluşturacak gibi duruyor. Bu bölgede yeniden şekillenecek olan ticari dengeler ile ülkemize uygulanan rekabetçiliğimizi düşüren oranlarda ki vergilerin eşit şartlarda mücadele edebileceğimiz hale geleceğini umuyoruz. Bütün bu olumsuz unsurlara rağmen, mevcut eğilimler ve gelişmeler doğrultusunda iç tüketimin dinamik yapısı dikkate alındığında önümüzdeki dönemde ihracatımızın yüksek oranlarda artabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.