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Türk sağlık ekibi Mogadişu'da
GENEL 21.01.2020, 09:21
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SOMALİ'de terör saldırısında yaralananlardan 9'unu Türkiye'ye getirmek için Ankara'dan kalkan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibini (UMKE) taşıyan uçak, başkent Mogadişu'ya indi.
18 Ocak'ta Somali'nin başkenti Mogadişu yakınlarında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 17 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz" dedi.
Yaralıları Türkiye'ye getirmek için dün akşam Ankara'dan 9 kişilik sağlık ekibiyle kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak, bu sabah Mogadişu'ya ulaştı. Sağlık ekibini, Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz karşıladı. Yılmaz, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, saldırının Türk inşaat şirketi çalışanlarını hedef aldığını söyleyerek, şöyle dedi:
"Buradaki firma Mogadişu’da yol inşaatı ile ilgilenen firma. 3 Türk vatandaşımız ve 6 Somali vatandaşı çok ağır yaralıydı. Onlara ilk tıbbi müdahale Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Şuan durumları stabil bir hale geldi; ama tedavilerine daha iyi bir şekilde devam edilmesi için ülkemize gönderiyoruz. Hükümetimiz geçen büyük patlamada olduğu gibi bugün de uçak göndererek hastalarımızın güzel bir şekilde naklini gerçekleştirecek. Somalili dostlarımız da bu saldırıdan ötürü çok üzüntülüler."
18 Ocak'ta Somali'nin başkenti Mogadişu yakınlarında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 17 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz" dedi.
Yaralıları Türkiye'ye getirmek için dün akşam Ankara'dan 9 kişilik sağlık ekibiyle kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak, bu sabah Mogadişu'ya ulaştı. Sağlık ekibini, Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz karşıladı. Yılmaz, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, saldırının Türk inşaat şirketi çalışanlarını hedef aldığını söyleyerek, şöyle dedi:
"Buradaki firma Mogadişu’da yol inşaatı ile ilgilenen firma. 3 Türk vatandaşımız ve 6 Somali vatandaşı çok ağır yaralıydı. Onlara ilk tıbbi müdahale Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Şuan durumları stabil bir hale geldi; ama tedavilerine daha iyi bir şekilde devam edilmesi için ülkemize gönderiyoruz. Hükümetimiz geçen büyük patlamada olduğu gibi bugün de uçak göndererek hastalarımızın güzel bir şekilde naklini gerçekleştirecek. Somalili dostlarımız da bu saldırıdan ötürü çok üzüntülüler."
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