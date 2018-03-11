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Türk özel jeti İran'da düştü (3)

BAŞARAN HOLDİNG'E AİT CHALLENGER 604 TİPİ İŞ JETİ Başaran Holding’e ait, MNG Jet tarafından operasyonu yapılan TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Türkiye saati ile 18.20’de İran hava sahasında temas kesildi. Saat...

Türk özel jeti İran'da düştü (3)

BAŞARAN HOLDİNG'E AİT CHALLENGER 604 TİPİ İŞ JETİ
Başaran Holding’e ait, MNG Jet tarafından operasyonu yapılan TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Türkiye saati ile 18.20’de İran hava sahasında temas kesildi. Saat 19.00’da da uçağın düştüğü İran makamları tarafından açıklandı. Bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.
Uçakta Hüseyin Başaran’ın kızının olduğu, arkadaşları ile tatil için gittiği Dubai’den döndüğü öğrenildi.
TOPLAM 11 KİŞİ TAŞIYORDU
Uçakta alınan ilk bilgilere göre iki pilot, bir kabin memuru ile birlikte 8 yolcunun olduğu öğrenildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dubai yakınlarında Sharjah’tan kalkan Challenger 604 tipi uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı’na gidiyordu.
Uçaktaki pilotlar İran Hava Trafik Kontrol Merkezi ile temasa geçen pilotları, 36 bin feet yani yaklaşık 12 bin metrede uçtukları, 37 bin bin feet yani 12 bin 300 metreye yükselmek için izin istedikleri öğrenildi.
İKİ İŞ JETİ VAR
İş adamı Hüseyin Başaran’a ait iki iş jeti bulunuyor. Bu uçaklardan biri daha uzun menzilli Global Express (tescili TC-FRK), diğeri de İran’da düşen Challenger 604’di.
Çift motorlu Challenger 604, Kanadalı Bombardier şirketi tasarımı. Orta menzilli uçağın yolcu kapasitesi 12. Başaran Holdin'e ait uçak 2001 modeldi. İmalat numarası ise 5494'tü.

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