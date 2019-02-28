Türk öğrenciler Milano’da Türkiye’yi temsil edecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerinin deniz yosunlarını kullanarak ürettikleri üç boyutlu objeler, dünyanın en önemli tasarım sergilerinden olan 22’nci Milano Trienali’nde sergilenecek.

İklim değişikliğiyle başa çıkmak konusunda temel bir unsur haline gelen deniz yosunları, Milano’daki 'Broken Nature Sergisi'nde sanatseverleri düşünmeye davet edecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerinin, Atelier Luma ve İstanbul Tasarım Bienali ortaklığında, deniz yosunlarını kullanarak ürettikleri üç boyutlu objeler, 22’nci Milano Trienali’nde ziyaretçilerle buluşacak.

BİYOLOJİ VE TASARIM BİR ARADA

'Algae Geographiesby Algae Platform' projesi kapsamında sergilenen çalışmalar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, tasarımcı Mevce Çıracı ve Atelier Luma Direktörü Henriette Waal tarafından yürütüldü. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri Sarp Susüzer, Tufan İşcan, Rengin Jiyan Kolçak ve Beste Tekdoğan'ın proje için ürettiği tasarımlar trienalde sergilenecek. Öğrenciler, biyoloji ve tasarımı bir araya getirdikleri ürünlerinde, geleneksel ile çağdaş olanın, zanaatlar ile dijital sanatların melezleşmesinin örneklerini sunarken, malzemelerin ve çevrenin değeriyle ilgili varsayımların unutulmamasının önemini de vurguladı.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkan Vekili Doç. Dr. Can Altay, "3 boyutlu yazıcılar gibi yeni üretim teknolojileriyle, ekolojik açıdan önemli ihtimaller barındıran Alg (algae) türlerinin malzeme potansiyellerini araştıran bu projeye öğrencilerimizin tasarımcı olarak dahil olmasını önemsiyoruz. Bu araştırma kapsamında tasarlanan ürünlerin Milan Trienali’de sergileniyor olmasının getireceği görünürlük, umuyorum benzer araştırmaların çoğalması ve büyümesi anlamına gelir. Bu, dünyanın geleceği ve kaynakların sürdürebilirliği açısından önemli" dedi.

Küratörlüğünü New York MoMA'dan Paolo Antonelli'nin üstlendiği ve 1 Mart’ta açılacak 22’nci Milano Trienali, 1 Eylül’e kadar ziyarete açık olacak.