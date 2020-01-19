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Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: Hakkımızı alana kadar durmayacağız

GENEL 19.01.2020, 16:45
Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: Hakkımızı alana kadar durmayacağız
TÜRK-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bursa'da düzenledikleri mitingde, "Önce uyarı eylemleri yaptık. Yetmedi. Kısa sürelerle iş durdurduk. Yürüyüşler, basın açıklamaları yaptık. Yine yetmedi. İşte bugün buradayız. Yetmezse yarın 100 binlerle geleceğiz. Hakkımızı alana kadar durmayacağız" dedi. 
İşveren temsilcisi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yürütülen görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından Türk Metal Sendikası, 15 Ocak'ta grev kararı aldığını duyurdu. Metal işçileri, bugün Bursa'da miting düzenledi. Türk Metal Sendikası'nın üyeleri, Nilüfer Hastane alanını doldurdu. Mitingde kürsüye çıkan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "MESS'e sesleniyorum; bu meydanı görün yoksa bunun 2 katını Kocaeli'nde görürsünüz" diye konuştu. 
Ergün Atalay'ın ardından konuşma yapan Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ise 7 Ekim 2019'da MESS ile masaya oturduklarını belirterek, "Tüm iyi niyetimizle samimiyetimizle metal emekçilerinin hakkı için alın terinin karşılığı için 6 oturumda mücadele verdik. Tek amacımız, hakkımız olanı almaktı; son 2 yılda sokaktaki enflasyonun silip süpürdüğü soframızı geri kazanmaktı. Fazladan hiçbir şey istemedik. Yalnızca emeğimizin karşılığı, çoluk çocuğumuzun geleceği için yani insanca bir yaşam için taleplerimizi dile getirdik. Ama bizi anlamadılar. Biz çalıştık, biz ürettik, biz kazandırdık. Ama maalesef karşılığını alamadık" dedi. 
Sonuç alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini vurgulayan Kavlak, "Başka çaremiz kalmadı. Eylemlere başladık. Önce uyarı eylemleri yaptık. Yetmedi. Kısa sürelerle iş durdurduk. Yürüyüşler, basın açıklamaları yaptık. Yine yetmedi. İşte bugün buradayız. Yetmezse yarın 100 binlerle geleceğiz. Hakkımızı alana kadar durmayacağız. Eylemlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine iş durduracağız. Bunu da artırarak sürdüreceğiz. Çarşamba günü grev kararımızı almıştık. Günü geldiğinde uygulama kararını da alacağız. Eylemse eylem, grevse grev" diye konuştu. 

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