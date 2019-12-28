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Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak Eylemlerimizi artıracağız -2

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, MESS ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç alınmadığını belirterek, Biz bu süreçte, davamıza sahip çıkacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Eylemlerimizi, direnişlerimizi artıracağız,...

GENEL 28.12.2019, 16:26

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, MESS ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç alınmadığını belirterek, Biz bu süreçte, davamıza sahip çıkacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Eylemlerimizi, direnişlerimizi artıracağız, kararlılığımızı göstereceğiz. Fitili 3 Ocak'ta ateşleyeceğiz dedi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki sendika şubesinin ilk olağan genel kuruluna katılan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'na (MESS) bağlı Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki bulunan iş yerlerinde toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşamadıklarını ifade etti. Kavlak, Kutsal kavgamızın ateşini buradan yakmayı uzun süredir sabırla bekliyorum. İşte bugün buraya emek ve ekmek mücadelemizin ateşini yakmaya geldim. Kavgamızın fitilini ateşlemeye geldim. Dostların arasındayız, güneşin sofrasındayız, uzun yürüyüşümüzün, haklı kavgamızın başlangıç noktasındayız. El eleyiz, omuz omuzayız. İyi ki birlikteyiz. iyi ki varsınız. Dostlarım, bizim uzattığımız eli havada bıraktılar ama biz buradan, bu salondan, havada kalan ellerimizi birleştirip, dev gibi bir yumrukla meydanlara çıkacağız. Caddelerde, sokaklarda sel gibi akacağız. Direnişin, mücadelenin kralını yapacağız diye konuştu.

'MESS İLE UZLAŞAMADIK'

Toplu sözleşme görüşmelerinin üyeleri için hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyen Kavlak, Biz müzakere masasına bunları gözeterek, bütün iyi niyetimizle birlikte oturduk. İşin doğası gereği pazarlığa açık, uzlaşmacı, kendimizi düşündüğümüz kadar, ülke gerçeklerini de düşünerek elimizi uzattık. Ancak ne yazık ki elimiz yine havada kaldı. Taleplerimizi, taslağımızı, haklı nedenlerimizi, masa anladı, sandalye anladı, taş anladı, onlar anlamadılar. Bize dediler ki 'gidin bir kez daha tarih yazın'. Peki, dedik. O zaman şimdi sıra yeniden tarih yazmaya geldi. Tarihi biz yazacağız, onlar okuyacaklar. Kardeşlerim, sözleşme sürecinin tamamını düşündüğümüzde belki de işin en kolay aşamasındayız. Çünkü sıra, en iyi yaptığımız işe geldi. Yani mücadele etmeye geldi. Geldiğimiz bu yeni aşamanın adı, artık mücadeledir. Sendikal mücadele denilince her zaman sokaklar, meydanlar akla gelir. Yürüyüşler, mitingler düşünülür. Sendikal mücadelenin zirve noktası orasıdır. Eylemdir, gerektiğinde kavgadır. Ama sendikal mücadelenin bir de masa boyutu vardır. Orası da çetin bir süreçtir, zor bir mücadeledir. O masa, çelik gibi sinirler ister, sabır ister, dayanıklılık ister. 7 Ekim 2019 tarihinde başlayan görüşmelerde, sabrımızla, sükunetimizle, sözleşme teklifimizi elimizden geldiğince savunduk. 44 maddeyi herhangi bir sorun yaşamadan, tarafların anlaşmasıyla geçtik, bitirdik. Ancak 64 maddede ve 2 yönetmelikte uzlaşma sağlayamadık. Bütün iyi niyetimize ve çabamıza rağmen, MESS'le uzlaşamadık. Oysa bizim amacımız masada uzlaşmak, bu işi orada bitirmekti. Ancak muhatabımızdan aynı yaklaşımı göremedik dedi.

'EYLEMLERE BAŞLIYORUZ'

Ocak ayından itibaren fabrikalarda eylemler yapacaklarını ifade eden Kavlak, Biz bu süreçte, davamıza sahip çıkacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Eylemlerimizi, direnişlerimizi artıracağız, kararlılığımızı göstereceğiz. Fitili 3 Ocak'ta ateşleyeceğiz. O günden başlayarak önce yemekhane protestoları yapacağız. Ardından üretimden gelen gücümüzü göstereceğiz. Vardiya giriş çıkışlarında, her iki vardiyayı birleştirerek toplu basın açıklamaları yapacağız. 6 Ocak günü 10 dakikayla başlıyoruz. 10 Ocak'ta bunu 15 dakikaya çıkaracağız. 13 Ocak'ta 20 dakikaya çıkaracağız. MESS temsilciliklerine siyah çelenk koyacağız. Olmadı, 19 Ocak'ta Bursa'da yüz binlerle miting yapacağız. Sesimizi duymayanları, bizi görmeyenleri can damarından vuracağız. Her gün daha az çalışacağız. Mücadele nasıl edilir Kavga nasıl verilir Kelal ekmek nasıl kazanılır Dosta, düşmana göstereceğiz. Ben çıktığımız bu yeni yoldan zaferle döneceğimize inanıyorum şeklinde konuştu.

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