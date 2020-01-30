Türk kültürünün dünü, bugünü, yarını tartışıldı
İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki düşünce kuruluşlarından Aydın Düşünce Platformu, “Türk Kültür Alanında Ufuk ve Ülkü” başlığıyla bir çalıştay gerçekleştirdi. Türkiye’nin ve Türk kültürünün geçmişi, bugünü ve geleceğinin ele alındığı ve İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen çalıştaya iş, sanat, siyaset, akademi ve bürokrasi dünyasından konuklar katıldı.
Çalıştayda konuşmacı olarak yer alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Sanat ve kültür değerlerimiz yükselmeden ülkemizin refahını bir yere taşımak mümkün değildir” dedi.
AHMET MİSBAH DEMİRCAN: KÜLTÜR VE SANAT HAYATI BİZİM HER ŞEYİMİZDİR
Çalıştayda konuşmacı olarak yer alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sözlerine kültür ve turizmin önemine değinerek başladı. “Kültür, turizm ve sanat hayatı bizim her şeyimizdir” diyen Demircan, “Çünkü şunu biliyoruz ki sanatçı, sanat ve kültür değerlerimiz yükselmeden ülkemizin refahını bir yere taşımak mümkün değildir. Dolayısıyla Kültür Bakanlığı’nın en asli görevi Türk kültürünü ve sanatını geçmişle bağını kurarak, geleceğe ilham verecek şekilde ülkemizin gelişmesine nasıl katkı sağlayabiliriz sorularını cevaplandırmaktır. Dolayısıyla Kültür Bakanlığı’nın bu anlamdaki politikalarını belirlerken, stratejilerini oluştururken çok değerli bilim insanlarımıza çok yönlü olarak dilinden, edebiyatından, şiirinden, fikri mülkiyetlerinden, tasarımından veya endüstriyel tasarımından düşünceleri ve kanaatleri öğrenmek finalde yaratıcı şehirler kavramının içerisini doldurmak gibi hedefleri var. İşte bu stratejileri sürekli yapıyor olması ve sürekli kendini yeniliyor olması gerekiyor. Bu çerçevede İstanbul Aydın Üniversitesi’nin davet ettiği çok değerli bilim insanlarıyla birlikte bugün bir anlamda çalıştay bir anlamda stratejimize destek olacak bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Eminim güzel şeyler de çıkmış olacak” şeklinde konuştu.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016