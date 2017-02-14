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Türk Kızılayı Genel Sekreteri: Kan ihtiyacının yüzde 90'ı karşılanıyor

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()- TÜRK Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türkiye'de yıllık kan ihtiyacının 2 milyon 500 bin ünite olduğunu, bunun yüzde 90'ının karşılanabilir duruma gelindiğini söyledi. Türk Kızılayı Zonguldak...

Türk Kızılayı Genel Sekreteri: Kan ihtiyacının yüzde 90'ı karşılanıyor

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()- TÜRK Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türkiye'de yıllık kan ihtiyacının 2 milyon 500 bin ünite olduğunu, bunun yüzde 90'ının karşılanabilir duruma gelindiğini söyledi.
Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi'nce Terakki Mahallesi'ne yaptırılan ve İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Hasan Bilgin'in adı verilen kan alma biriminin açılışı yapıldı. Açılışa Vali Ali Kaban, şehit polis memuru Hasan Bilgin'in babası Yaşar Bilgin  de katıldı.
Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türkiye'nin 10 yıl önce yıllık kan ihtiyacı olan 1 milyon 500 bin ünitenin ancak yüzde 30'unun karşılanabilirken, bugün çok daha iyi bir noktada olduklarını söyledi. Can, "Türkiye'de bugün yıllık 2 milyon 500 bin ünite kan ihtiyacı var. Bunun 2 milyon 200 binini karşıladık. Yani yüzde 90'ı karşılanabilir duruma gelindi. Kan insanlardan zorla alınan bir şey değil ve zorunlu kan almayı kaldırdık. Her şey gönüllü olsun istiyoruz. Biz ne kadar kan aldığımıza değil, ne kadar çok kan bağışçısı kazandığımıza bakıyoruz. Çünkü eğer kan bağışçılarımız periyodik hale gelirse yani süreklilik arz ederse sistem oturmuş oluyor" dedi.
Vali Ali Kaban da Kızılay'ın kan ihtiyacı konusunda ciddi başarılar elde ettiğini söyledi. Konuşmaların ardından şehit polis Hasan Bilgin kan alma biriminin açılışı gerçekleştirildi.

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