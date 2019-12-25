Türk Kızılayı gelecek yıl 25 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

Türk Kızılayı, 2019 yılında 22 milyon 300 bin kişiye yardım ulaştırırken, 2020 yılında hizmetlerini 25 milyon kişiye taşımayı hedefliyor. Kızılay, 2020 yılında Toplum Temelli Afet Yönetim Seferberliği ve Eğitim Seferberliği başlatacak. Kızılay'ın gelecek yıl bağış hedefi ise 1 milyar 200 milyon 450 bin TL olarak belirlendi.

BU YIL 19,6 MİLYON TL BURS VERECEK

İstanbul’da düzenlenen toplantıda 2019 yılında yürütülen Kızılay’ın insani yardım faaliyetleri noktasında gelinen aşamayı anlatan Türk Kızılayı Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, “İnsani yardım ordumuzu güçlendirerek hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizi, 158 şubemiz, 9 bölge afet operasyon merkezimiz, 174 Temsilciliğimiz, 20 Yerel afet operasyon merkezimiz, onbinlerce üyemiz, 18 Bölge Kan Merkezimiz, 120 bin gönüllümüz, 68 Kan bağış merkezimiz, 152 üniversite topluluğumuz, 16 toplum merkezimiz, 10 bin 257 çalışanımızla, aşevlerimiz, huzurevlerimiz, öğrenci yurtlarımız, hastanelerimiz, sevgi butiklerimiz ve sunuda gördüğünüz hepsini tek tek sayamayacağım birimlerimizle gerçekleştirdik.” dedi. Kızılay’ın her geçen yıl hizmet ulaştırdığı, temas ettiği kişi sayısını artırdığını vurgulayan Genel Başkan Kınık, “2018 yılında 21 milyon 200 bin kişiye milletimizin bize emanet ettiği bağışlarla yardım ulaştırmıştık. 2019 yılında bu rakam 22 milyon 300 binlere ulaştı. 2020 yılında da hizmetlerimizi 25 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

GELECEK YILIN BAĞIŞ HEDEFİ 1 MİLYAR 250 MİLYON

Dr. Kerem Kınık, Kızılay'a bu yıl 2 milyon 800 bin ünite kan bağışı yapıldığını gelecek yıl ise hedefin 2 milyon 932 bin ünite olduğunu belirtti. Kınık, 2 milyon 471 bin kişi bağış yaparken gelecek yıl bu hedefin ise 2 milyon 749 bin 280 kişi olacağını söyledi. Genel Başkan Kınık, bu yıl 828 milyon 669 bin TL Kızılay'a bağış yapılırken gelecek yıl ise 1 milyar 200 milyon 450 bin TL olarak belirlendiğine vurgu yaptı.

BU YIL 19,6 MLİYON TL BURS VERDİK

Kızılay’ın, dağınık olarak verdiği bursları ‘Kızılay Bursları’ adı altında kurumsallaştırma kararı aldığını dile getiren Kınık “2019’da şubelerimiz vasıtasıyla 22 bin156 öğrenciye değişen oranlarda ama toplamda 19,6 milyon TL burs verdik. 2020 yılında lisans ve lisansüstü eğitim gören, desteklenmesi gereken 10 bin öğrencimize toplamda 40 milyon TL burs vereceğiz. Sabit bir tutar değil, eğitimin gerektirdiği değişkenlikte bir tutar olacak. Sonraki yıllarda bunu lise ve daha alt sınıflara da yaymayı planlıyoruz. Merhaba okul desteğini kapsamında eğitim yılının başında bir defaya mahsus olmak üzere 100 bin aileye eğitim desteği vereceğiz. Çocuklarımızın okula hiçbir eksiği olmadan başlamasını istiyoruz. Geleneksel olarak yaptığımız kırtasiye, kıyafet gibi destekleri de 2020’de artıracağız. Toplamda 7 milyon lira tutarında ayni destek sağlamayı planlıyoruz. Eğitim Seferberliği kapsamında buradaki desteklere ilave olarak özel eğitim sınıflarının teşkili gibi diğer desteklerimizle birlikte 2020 yılında eğitime yaklaşık 130 milyon liralık doğrudan nakit bir destek ayırıyoruz. Özellikle dezavantajlı bölgelerdeki kız çocuklarımızın eğitime kazandırılması için çok boyutlu desteklerimizden biri de Kızılay burslarımız olacak” şeklinde konuştu.

"AFET YÖNETİMİNE ODAKLANACAĞIZ"

Kızılay’ın ana faaliyetlerinin başında afete müdahale geldiğini belirten Kınık şunları söyledi “2020 yılında odaklanacağımız alandan birisi de toplum temelli afet yönetimi. Bu iki çalışma için afetlere hazır bir Türkiye, afetlere hazır bireyler ve afetlere hazır bir toplum için müdahale kapasitemizi ve hazırlık kapasitemizi artırıyoruz. Mevcut kapasitemiz yaklaşık 16 bin 500 palettir. Buna bir bu kadar daha ekliyoruz. Yaklaşık 32 bin palet kapasiteye erişiyoruz. Ülke geneline bu yaygınlığı sağlayabilmek adına da alt depolar ve Kızılay şubelerinde oluşturulacak olan depolar, şehir bazlı lojistik merkezleriyle beraber ülke genelinde hem sosyal hizmet hem afet lojistik kapasitemizi artıracağız. Bunun ilk hamlesini 2020 yılında gerçekleştiriyoruz. İki tane de yurt dışında depolama kapasitemiz olacak. Biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, diğeri de Gürcistan’da olacak. Hali hazırda Sofya Bulgaristan’da ve Kuzey Irak Erbil’de de afet bölgesel depolarımız bulunmakta. Yaklaşık 200 bin kişilik barınma kapasitemiz aynı anda ülkede 200 bin kişiyi barındıracak kapasitemizi şuanda mevcut tutuyoruz. Buna çok kısa bir süre içerisinde 75 bin kişilik modüler barınma ünitesi eklenecek. Biz Kızılay olarak daha az afete müdahale etmemizin yolunun Güvenli Yaşam kültürünün içselleştirilmesinden geçtiğini biliyoruz. Bu anlamda özellikle öğrencileri güvenli yaşam konusunda eğitiyoruz. 2019 yılında 816 bin 234 kişiye çeşitli başlıklarda eğitimler verdik. Doğrudan sertifika eğitimi vermemiş olsak bile çeşitli mecralarla ulaştığımız kişi sayası ise 6 milyon 156 bin oldu. 2020 yılında sertifikalı eğitim sayısını 2 milyon 175 bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. 2019 yılında 30 ilk yardım merkezimizde 13 bin 468 kişiye sertifikalı eğitim, 17.300 kişiye akran eğitimi 18.805 kişiye ise uzaktan eğitim verdik. 2020 yılında ilk yardım eğitim merkezi sayımızı 45’e çıkartacağız ve eğitim vereceğim kişi sayısı da bu oranda, yani yüzde 50 oranında artacak. Küçük müdahalelerle kurtarılabilecek hayatların aramızdan ayrılmasına son vermek istiyoruz.”

"8,5 MİLYON KİŞİYE EMANETLERİ ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kızılay olarak faaliyetlerin önemli bir bölümünü de yurt dışında yapılan çalışmaların oluşturduğunu belirten Kınık, “Milli bayrağımız ile Kızılay hilalimizi birlikte dalgalandırmak bize onur veriyor. Hali hazırda yurt dışında 15 daimi delegasyonumuz bulunuyor. 2020 yılında delegasyon sayımızı 19 ülkeye çıkartacağız. Etiyopya, Libya, Batı Afrika ve Orta Asya delegasyonlarımızla ülkemizin iyilik hareketini daha fazla coğrafyaya taşıyacağız. 2019 yılında 71 ülkede çalıştık ve 7.9 milyon kişiye yardım ulaştırdık. 2020 yılında hedefimiz 81 ülkede 8.5 milyon kişiye milletimizin emanetlerini ulaştırmak. 2011 yılından günümüze kadar yurt içindeki misafir kardeşlerimize çadırdan, battaniyeye, hijyen malzemesinden kıyafete kadar bir dizi başlıkta 296 milyon liralık yardım ulaştırdık. Çalışmalarımızın ağırlıklı bölümünü ise Suriye içindeki ihtiyaç sahipleri oluşturdu. Suriye içine söz konusu süre içinde yaklaşık 50 bin TIR’lık yardım ulaştırdık. Sınır ötesine yaptığımız yardımlar 5 milyar 780 milyon lirayı geçti” şeklinde konuştu.