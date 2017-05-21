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Türk kirazı Çin yolunda

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - TÜRKİYE ile Çin arasında yaş sebze meyve alımı için devletler arası yapılan protokol doğrultusunda Manisa'ya gelen Çin heyeti, Alaşehir ilçesindeki kiraz bahçelerinde işleme, paketleme ve soğuk hava...

Türk kirazı Çin yolunda

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - TÜRKİYE ile Çin arasında yaş sebze meyve alımı için devletler arası yapılan protokol doğrultusunda Manisa'ya gelen Çin heyeti, Alaşehir ilçesindeki kiraz bahçelerinde işleme, paketleme ve soğuk hava depolarında incelemelerde bulundu.
Alaşehir'e gelen Çin Şengay Giriş Çıkış Kontrol Bürosu Müdürü Zhang Weidong ve Çin Hainan Giriş Çıkış Bürosu Kıdemli Uzmanı Xu Wei, Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Uzmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Serkan Soykan başkanlığında, Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Birliği, Manisa ve Alaşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu. Heyet, kiraz işleme, paketleme soğuk uygulama, kalıntı konularında bilgi paylaştı. Alaşehir yaş sebze meyve ihracatçısı Pia işletmesinde incelemelerde bulunan Çin ekibi, kirazın toplanması, nakliyesi, soğutulması, depolanması, kalıntı raporları, paketlenmesi bölümlerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden paketleme ve saklama konularında bilgi aldı.
Çin Tarım Bakanlığı Şangay Giriş Çıkış Kontrol Bürosu Müdürü Zhang Weidong, Türkiye'den yaş sebze meyve alımı için devletler arası yapılan protokol doğrultusunda Türkiye'nin kiraz üretim alanlarında ve ihracat yapan firmalarda incelemelerde bulunduklarını belirterek çalışmaları rapor ederek bildireceklerini açıkladı.
İhracatçı firma sahibi Pakistanlı Ali Bagir, Çin ile yapılan protokolün kendilerini memnun ettiğini belirterek "Biz ihracat yapmaktan çok mutluyuz, yeter ki devletimiz bize imkanları sağlasın. Ben dünyanın en büyük kiraz işleme ve paketleme sistemini Alaşehir'de kurdum. Saatte 40 ton kiraz işleyebilecek kapasiteye sahip" dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol  Daire Başkanlığı Uzmanı Serkan Soykan da, Çin'e kiraz ihracatının kolaylıkla yapılabileceğini belirterek "Çin halkı Türk kirazının aromasını, tadını, kokusunu çok beğeniyor. Hedefimiz Çin pazarına girmek olacak" diye konuştu.

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