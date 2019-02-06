Türk kayakçılar, Kaçkarlarda nefes kesti

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/RİZE, () - RİZE'nin Kaçkar Dağları’nda yapılan helikopterle kayak sporu heliski heyecanı, bu yıl da sürüyor. Avrupa başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen yabancı kayakçıları ağırlayan Kaçkar Dağları’nını zirvesine çıkan 3 Türk kayakçı, karla kaplı dik yamaçlarda kaydı, nefes kesen görüntüleri kayda aldı.

Dünyada, Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan Türkiye'de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı, bu yıl da sürüyor. Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya'dan gelen macera tutkunları Rize'nin Ayder Yaylası'nda helikopterlerle alınarak dağların zirvesine bırakılıyor. Sporcular, kayarak vadilere iniyor. Kaçkar Dağları bu yıl Türk kayakçıları da ağırlıyor. Adrenalin tutkunu Orkun Olgar, Cüneyt Gazioğlu ve Babür Vatansever, Ayder Yaylası'ndan helikopterle Kaçkar Dağları’nın zirvesine çıktı, karla kaplı dik yamaçlarda kayarak iniş gerçekleştirdi. Helikopterle tekrar zirveye bırakılan kayakçılar gün boyu zorlu ve dik yamaçlarda adrenalin yaşadı. 3 kayakçının gösterileri ise nefes kesti. Kayakçılar, kayda aldıkları görüntüleri 'Youtube' hesabında yayınlamak için belgesel hazırlığına başladı.

'KAÇKARLAR MUHTEŞEM'

Küçük yaştan itibaren kayak yaptığını anlatan Orkun Olgar, "Türkiye ile birlikte Kuzey Amerika, Kanada ve Avrupa’da kayak yaptım. Kaçkarlar gibisi yok, burası muhteşem. El değmemiş dağlara çıktığınız zaman normal basılmış pist gibi değil tabii bazı riskleri var. Hiç bilmediğiniz bir ortamdasınız, çığ riski, çukur, kaya riski var. Güvenlik önlemlerinin çok fazla olması lazım. Bu konuda çok tecrübeli bir ekiple çalıştık. Bu dağlarda kayarak inanılmaz bir tecrübe edindik. Olağanüstü bir kar kalitesi var, bunu sadece biz değil buraya gelen dünyaca ünlü yabancı kayakçılar da söylüyor. 'Dünyanın en kaliteli toz karlarından biri burada' diyorlar. Biz de aynısını düşünüyoruz. Olağanüstü bir cevherin üzerinde muhteşem şeyler yaşayarak çekimlerimizi tamamladık" dedi.

'KAÇKARLARDA BİR ÜST SEVİYEYE ÇIKTIK'

Cüneyt Gazioğlu ise, “Kaçkarlarda çok farklı deneyimler yaşadık. Heliski burada bir kıvılcımla çok büyük bir potansiyeli başlatacak. Burada yaşadıklarımızla kendimizi bir üst seviyeye çıkardık. Doğa muazzam. Çok farklı şartlar sunuyor. Helikopterden bakınca uçsuz bucaksız dağları görüyorsun. Arazi çok büyük. Sanki 5-6 Avusturya’yı yan yana koymuşsun. Burası kış sporları için büyük bir potansiyel, ilerde de devamı gelecek, gelişecektir" diye konuştu.

Babür Vatansever de, "Daha önce hava şartları ve çığ riski nedeniyle helikopter ile kayak yapamamıştım. Bu sene muhteşem tecrübeler yaşadık. Kaçkarları sadece kayak alanı olarak düşünmüyorum. Buradan hiçbir şey yapmadan da dönseydim çok mutlu dönerdim. Doğası, insanları, coğrafyası ve azametli dağlarından çok etkilendim” ifadelerini kullandı.



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