Türk-İş Genel Başkanı: Bu parayla 1 ay geçinebiliyorlarsa itirazımız yok

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, açıklanan yeni asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını söyleyerek, "Bu parayla 1 ay geçinsinler bakayım. Geçinebiliyorlarsa bizim itirazımız yok. Geçinilecek bir ücret değil." dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2018 yılına Sakarya'da işçilerle birlikte girdi. Atalay, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Arifiye ilçesinde TCDD işçileriyle bir araya geldi. Burada işçilere börek ve baklava ikram eden Atalay, daha sonra Serdivan ilçesinde oluşturulan polis uygulama noktasında Emniyet mensuplarıyla buluştu. Denetleme noktasında Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile bir araya gelen Atalay, börek ikram ettiği polislerle sohbet etti. Atalay, son olarak Sakarya Üniversitesi Güvenlik Şubesi'nde güvenlik görevlileriyle bir araya geldi. Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas'ın karşıladığı Atalay, 2018 yılına burada girdi. Ziyaret çıkışında asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Atalay, yeni açıklanan asgari ücret miktarıyla geçinmenin mümkün olmadığını belirterek, şöyle dedi:

"Asgari ücreti Cuma günü bağlandı. Asgari ücret 15 kişilik bir komisyondan oluşuyor. Türk-İş olarak biz bunun bir tarafıyız, 5 kişi hükümet var. Bu sene biz ilk defa bu 5 kişinin içine 1 arkadaşımızı verdik. Ömrüm yeterse seneye de o masaya 1600 lira asgari ücret alan bir arkadaşımızı oturtacağım. Asgari ücretle nasıl geçindiğini hükümete anlatırlarsa belki daha rahat anlarlar. Asgari ücret az diyor muhalefet. Biri diyor 2 bin, biri diyor 3 bin lira olsun. İşverenler 'Bu parayı verirsek batarız' diyor. Biz işçiler olarak diyoruz ki bu parayla geçinmek mümkün değil. Bununla ilgili herkesin ağzından çıkanı kulağı duysun" dedi.

Hükümet yetkililerini bu parayla bir ay geçinebilirlerse onay vereceklerini ifade eden Atalay, şöyle devam etti:

"6 milyonun insanın çoluğu çocuğu 20 milyon insan bu ücretle geçiniyor. İktidar 'Geldiğimden beri bu ücret 9 kat arttı' diyor. Bu ücretle geçinmek mümkün değil. Bizim açıkladığımız 1893 liraydı. Bu TÜİK'in resmi rakamıydı. TÜİK devletin resmi bir kurumu; 'Bir kişi ancak bununla geçiniyor' diyor. Böyle bir teklif sunduk maalesef 1600 lira oldu. Geçinmek mümkün değil, buradan sesleniyorum. Bu parayla bir ay geçinsinler bakayım. Geçinebiliyorlarsa bizim itirazımız yok. Geçinilecek bir ücret değil. İmkanımız olunca bunu yükselteceğiz demiyorlar, diyorlar ki 9 kat arttırdık."

Atalay, 1 milyon taşeron işçi kadroya girerken kadroya alınamayan Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) çalışanları için çözüm bulunması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"1 milyona yakın arkadaşımız kadroya geçti. Bunda emeği olanlara, başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Son 10 yılda her gün iki kelimeden biri taşeronlar kadroya geçsin. 1 milyon insan kadroya geçerken geçmeyen 50 bin tane KİT var. KİT'te çalışan arkadaşlarımız var. 100 kilometre yol yaparsın, 100 metresini bırakırsın yapılan yolu kimse görmez ama 100 metre bozuk yolu herkes görür. Bununla ilgili Başbakan ve Çalışma Bakanına da geçen ifade ettim. Bu KİT'lerle ilgili sıkıntıyı bir an evvel ülke gündeminden çıkarması gerekiyor. 1 milyonunun olduğu yerde bu kişiler bunların gölgesinde kalıyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a da buradan bir daha sizin sayenizde sesleniyorum."



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