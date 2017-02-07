Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Bizim taleplerimiz Anayasa teklifinde yok

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Örgütlenmeyle ilgili, siyasi partiler yasasıyla ilgili yıllardır kamuoyunun talepleri var. Bizim de taleplerimiz vardı. Ama bu 18 maddede onlar yok" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Yol-İş Sendikası Kastamonu Şubesi'ni ziyaretinde basın mensuplarının Anayasa referandumuna ilişkin sorularını cevaplandırdı. Anayasa değişikliği teklifinin TBMM'de görüşülmesi sırasında yaşananların hoş olmadığını söyleyen Atalay, şöyle dedi:

"Burada 550 vekilin 340 tanesi 'Evet', diğerleri de 'Hayır' dedi. 'Evet' diyene de, 'Hayır' diyene de saygı göstermek lazım. Yani 340 insanı vatan haini gibi ilan etmek doğru bir şey değil. Bunlar seçtiğimiz insanlar, bizim vekillerimiz, bu ülkenin vekilleri bunlar. Biz 'Hayır' diyene de 'Evet' diyene de saygı gösteririz. Önümüzdeki günlerde biz arkadaşlarımız ile bir araya gelerek net şekilde ne düşündüğümüzü kamuoyuna açıklarız. Gönül isterdi ki 4 parti anlaşsın, daha güzel bir şey çıksın. Maalesef onu yapamadılar. Onların yapamadığını biz kamuoyu ile açık açık paylaşırız. Ama bu ülkenin yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı olduğunu ben de biliyorum sağır sultan da biliyor. Daha mükemmeli olabilir mi, olurdu. Bununla ilgili, örgütlenmeyle ilgili, siyasi partiler yasasıyla ilgili yıllardır kamuoyunun talepleri var. Bizim de taleplerimiz vardı. Ama bu 18 maddede onlar yok. Onlarla ilgili de önümüzdeki süreçte ne olacağını, ne gideceğini ülkeyi yönetenler bir açıklarsa toplum da ona göre hareket eder."

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