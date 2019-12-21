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Türk gemisindeki dehşetle ilgili yeni açıklama

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL () HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu kaptan Bora Ekşi (42) hayatını kaybettiği olayla ilgili geminin sahibi denizcilik şirketinden...

GENEL 21.12.2019, 14:11
Türk gemisindeki dehşetle ilgili yeni açıklama

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL () HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu kaptan Bora Ekşi (42) hayatını kaybettiği olayla ilgili geminin sahibi denizcilik şirketinden yeni açıkla yapıldı.
İnce Denizcilik'ten yapılan yeni açıklamada, "Merhum kaptanımızın ailesi tarifsiz bir acı içinde olduklarını, bir an önce kaptanımızın cenazesinin yurda gelmesini ve zanlının adli makamlara teslimini istediklerini belirtmişler" denildi.

"10 KASIM ANMA TÖRENLERİYLE İLGİLİ DEĞİLDİR"
Açıklama şu şekilde devam etti:
"Vuku bulan elim olay bildirildiği andan itibaren Ankara Arama Kurtarma ve Hindistan Sahil Güvenliği ile temasa geçilerek, öncelikli olarak yaralılara müdahale edilmesi ve gerekirse tahliyeleri için talepte bulunulmuştur. Hindistan Sahil Güvenlik ekipleri gemiye çıkarak, sağlık kontrollerini tamamlamış ve tahliyeye gerek duymamıştır. Adli işlemler ve ileri sağlık tetkiklerinin devamı için en yakın uygun liman araştırılmıştır; ülkelerin hukuki ve liman kısıtlamaları nedeniyle, tüm ilgili tarafların ortak kararı neticesinde Srilanka'nın Kolombo limanına gitmesine karar verilmiştir. Şu an gemide Hindistan Kurtarma ekipleri tarafından tavsiye edilen şekilde tutuklu bulunan şahsın neden olduğu bu elim olayın başlama nedeni sosyal medyada anlatıldığı gibi 10 Kasım anma törenleriyle ilgili değildir. Ailevi ve maddi sıkıntıları olduğu düşünülen personele, merhum gemi Kaptanımız tarafından gemide bulunulan süre içerisinde sürekli destek olunmuş, topluma kazandırılmaya çalışılmıştır. Gelişme gösterdikçe gemide kalmasına ve kontratını tamamlanmasına gemi-şirket görüşmesi sonucu karar verilmiştir" 

"4 PERSONELİMİZ DE YARALANMIŞTIR"
"Geminin açık deniz seyri başladığı tarihten bir süre sonra olumsuz hareketleri tekrar nüksetmiş ve merhum kaptanımız Tele-sağlık hizmetine danışma gereği duymuş ve medikal geçmişini tele-sağlık tavsiyesi üzerine ailesinden öğrenmek için şirket ile görüşmüştür. Şirketimiz sağlıklı/doğru bilgi verebilmek için şahsın ailesiyle irtibata geçmiş olup medikal geçmişi / düzenli kullandığı ilaçlar sorulmuş ve ardından gemiye bilgi verilmiştir. Aynı gün akşamı da yağcı Ergin A.'nın kendisini iyi hissetmesi ve destek olması için merhum gemi kaptanımız tarafından ailesi aranarak konuşturulmuş ve şahsın kendini daha iyi hissettiğini bildirmesi üzerine, telefon görüşmelerini tekrarlama kararı alınmıştır. 20.12.2019 tarihinde sabah saatlerinde, Kaptan kamarasından ses gelmesi ve kapının kilitli olması üzerine, sesi duyan personel, diğer çalışanlara haber vermiş, bu sırada kaptan kamarasından çıkan Yağcı Ergin A., olaya müdahale etmek isteyen diğer personele saldırmaya başlamış ve 4 personelimiz daha yaralanmıştır. Etkisiz hale getirilen Yağcı Ergin A., başka bir personele ya da kendisine zarar vermemesi ve adli makamlara teslim edilene kadar başka bir adli suçun işlenmemesi amacıyla başında sürekli nöbetçi bulundurularak kamarada kilit altına alınmıştır" 

"KOLOMBO LİMANINA DOĞRU İLERLİYOR"
"Gemimiz şu an adli işlemlere başlanabilmesi ve yaralılara ileri müdahalenin yapılabilmesi için Kolombo limanına doğru ilerlemektedir. Merhum Kaptanımız ve tüm gemi personelimizin, aile ve yakınlarının daha fazla zarar görmelerinin engellenmesi adına konunun hassasiyeti dikkate alınarak, yanlış ve yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi kamuoyundan arz olunur. Elim hadiseye dair detaylı bilgilendirme gemimizin 22 Aralık tarihinde Kolombo limanına varmasına müteakip, TC Srilanka Büyükelçiliği, adli makamlar ve şirket temsilcilerinin intikaline müteakip yapılacaktır" 

(FOTOĞRAF)

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