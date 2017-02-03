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Türk gemici Yunanistan'da casusluktan gözaltında

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - YUNANİSTAN'ın Atina yakınlarındaki Elefsis Limanı'nda askeri tesislerin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle Türk bayraklı kuru yük gemisinin baş çarkçısı emekli astsubay 55 yaşındaki Cengiz Uygur gözaltına...

Türk gemici Yunanistan'da casusluktan gözaltında

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - YUNANİSTAN'ın Atina yakınlarındaki Elefsis Limanı'nda askeri tesislerin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle Türk bayraklı kuru yük gemisinin baş çarkçısı emekli astsubay 55 yaşındaki Cengiz Uygur gözaltına alındı.
Yunanistan'da yayın yapan 'www.vimatisko.gr' adlı sitenin haberine göre; 5 gün önce İzmit'ten aldığı demir malzemesini Elefsis Limanı'na boşaltmak için giden 85 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki 'M/V Makbule Ana' isimli kuru yük gemisinin baş çarkçısı Cengiz Uygur, casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Uygur'un askeri tesislerin fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.
Konuyla ilgili Yunanistan'daki Türk Büyükelçiliği'nin de tercüman ve avukatla görüştüğü, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın da bilgilendirildiği bildirildi. Cengiz Uygur'un 2 gün içinde Pire'deki mahkemeye sevk edileceği belirtildi. Geminin ise halen Elefsis Limanı'nda olduğu kaydedildi.

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