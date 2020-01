Türk doktorların geliştirdiği yöntem tüp bebekte umut olacak

YETERLİ miktarda yumurta rezervi olan, tüp bebek ilaç tedavilerine olumlu yanıt veren ancak yumurta olgunlaşması gerçekleşemeyen kadınlar için yeni bir yöntem geliştirildi. Doç. Dr. Şafak Hatırnaz ve Dr. Ebru Saynur Hatırnaz tarafından geliştirilen ilaçsız tüp bebek (In Vitro Maturasyon-IVM) yöntemi, iki kadına uygulandı. Yıllarca çocuk sahibi olamayan kadınlar, şimdi bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Türkiye'de bir yıl içinde 150 bine yakın kadının tüp bebek tedavisi için aday olduğunu anlatan Medicana Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Şafak Hatırnaz, bunun 80 bininin bir yıl içerisinde tedavi olabildiğini belirtti. Diğer 70 bin kadın hakkında bilgileri olmadığını söyleyen Doç. Dr. Şafak Hatırnaz, hangi tedavi uygulanırsa uygulansın yumurtaları hiçbir şekilde olgunlaşmayan bazı vakalar olduğunu belirtti. Yıllarca tüp bebek tedavisi uyguladıkları kadınlarda bu duruma rastladıklarını kaydeden Doç. Dr. Hatırnaz, 76 kadından bu sorun nedeniyle gebelik elde edemediklerini söyledi.

'LABARATUVAR ORTAMINDA OLGUNLAŞTIRILDI'

Sorunu, “Literatürde hiçbir hastanın gebe kalamadığı, insanların son derece çaresiz olduğu, tekrar tekrar deneme yapıp merkez merkez dolaştığı ve sonuç alamadıkları bir durum” olarak tanımlayan Doç. Dr. Şafak Hatırnaz, laboratuvar ortamında gerçekleştirdikleri yumurta gençleştirme yönteminin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Geçtiğimiz ekim ayında yöntemi iki hastaya uyguladıklarını ifade eden Doç. Dr. Şafak Hatırnaz şunları söyledi:

"Yumurta olgunlaşma problemi her şeyin normal olduğu, yumurtalıkların çok iyi olduğu tedaviye çok güzel yanıt veren hastalarda ancak yumurta toplandığı vakit teşhis edilebilen bir durumdur. Dolayısıyla laboratuvar tanısıdır. Bu tanı bir sefer olduğu zaman değil, birkaç sefer aynı şeyin tekrarlandığı zaman geçerlidir. Bazen yumurta toplarsınız ve tedavi yetersiz olur. Yumurta olgun çıkmayabilir. O zaman bu tanı geçerli değildir. Ama bu tanı iki ya da üç sefer doğru şekilde uyarılmış bir hastada netice alınamadığı durumda ortaya çıkıyor. Yumurtaları laboratuvar ortamında olgunlaştırdık. Olgunlaşan o yumurtalardan gelişmiş embriyolarımızı naklederek gebelik elde ettik. Bebekler şu an 14 haftalık ve gebelikler devam ediyor. Çok mutluyuz ve bunun devam edebilmesi için daha fazla sayıda hastaya uygulanması gerekir."

'YUMURTALAR ÖZEL SIVILAR İÇERİSİNDE BEKLETİLİYOR'

İlaçsız tüp bebek (In Vitro Maturasyon-IVM) yönteminin klasik tüp bebek tedavisinden farkını anlatan Dr. Ebru Saynur Hatırnaz da "Aldığımız yumurtaları vücut dışında özel sıvıların içerisinde bekleterek olgunlaştırıyoruz. İki annemizde olduğu gibi yumurta olgunlaşma problemi olan hastalarda aldığımız yumurtaları özellikle kişinin kendinden aldığımız kandaki proteinle zenginleştirilmiş ortamda geliştirme fırsatı buluyoruz. Daha sonra klasik tüp bebek yönteminde olduğu gibi hastamızın eşinden aldığımız sperm örneği ile mikroenjeksiyon uygulayarak embriyoların gelişimi ile üçüncü veya beşinci gün embriyo transferi gerçekleştiriyoruz. Bu iki annemizde ya yumurta hiç olgunlaşmadı ya da yumurta olgunlaşma işlemi yapılsa bile sağlıksız embriyo gelişimi gerçekleşti. Bizim yaptığımız tedavi ile hem hastaların yumurtaları olgunlaşma gösterdi. Hem de embriyo transferi sonrası sağlıklı embriyolar geliştikten sonra gebelik meydana geldi."

'4 YILDA 8 KEZ TÜP BEBEK TEDAVİSİ OLDUM'

Tedavi öncesi tam 8 kez tüp bebek tedavisi gerçekleştirilen Bursa’da yaşayan Fatma Avcı, şimdi bebeğini kucağına alacağı günü bekliyor. Çok mutlu olduğunu belirten Fatma Avcı, “Her seferinde yumurta olgunlaşmama problemi ile karşılaştık. Yumurta toplandıktan sonra transfer aşamasına gelemeden tedavimiz yarıda kalıyordu. Daha sonra bu tedaviyle tanıştık. Çok şükür bebek bekliyorum. Bir kadın olarak çocukluğumuzdan bu yana bebeklerle oynar ve bebek bakımı yaparız. Benim de en büyük hayalim anne olmaktı. Çok eskiden beri istiyordum. 4 yılda 8 kez tedavi oldum. Şimdi çok mutluyum, umarım benim gibi bekleyen kadınlara bu durumum umut olur” ifadelerini kullandı.

'EVDE ÇOCUK KONUSUNU KAPATMIŞTIM'

Yöntemin uygulandığı bir diğer anne adayı Amasya’da yaşayan Rabia Ateş ise 2 aşılama ve bir tüp bebek tedavisinin olumsuz sonuçlandığını anlattı. Bebek sahibi olma umudunu yitirdiğini belirten Rabia Ateş, “Tedavilerin olumsuz sonuçlanması beni hem maddi hem manevi açıdan yıprattı. Bir yılın ardından yeniden denedik ancak olgunlaşmayınca eşime 'artık bırakalım aramızda çocuk mevzusunu açmayalım' dedim. Ardından Şafak Hoca ile tanıştım, farklı bir tedaviye başladım. Ben de ilk önce bir ayda 10 kilo verdim. Toplamda da 15 kilo verdim. Şu anda bir kız bebek bekliyorum. Zaman geçmiyor çok heyecanlıyız” dedi.

Heyecanla bebeklerini beklediklerini anlatan Çağrı Ateş ise, “Eylül’de tedavi olduk ancak sonucu alana kadar geçen süre çok heyecanlıydı. Şu anda bir kız bebeği bekliyoruz. Zaman geçmiyor diyebilirim bebeğimizi kucağımıza almak için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.



