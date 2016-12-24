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Türk Diyanet Vakfı’nın yardım TIR’ları Cilvegözü’nden geçti

TÜRK Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı'nın işbirliği ile 'Halep'te İnsanlık Ölmesin Kampanyası' kapsamında hazırlanan insani ihtiyaç malzemeleri Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış...

Türk Diyanet Vakfı’nın yardım TIR’ları Cilvegözü’nden geçti
TÜRK Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı'nın işbirliği ile 'Halep'te İnsanlık Ölmesin Kampanyası' kapsamında hazırlanan insani ihtiyaç malzemeleri Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış taptı.
TIR'ların hareketinden önce Reyhanlı İlçesi Yenişehir Cami imamı Mehmet Cemiloğlu Kuran-ı Kerim okudu. Daha sonra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal yaptığı konuşmasında, şöyle dedi:
"İnsanlık Ölmesin' kampanyasında milletimizin dişinden tırnağından arttırdığı bütün hassasiyetini ortaya koyduğu çabası ile biriken özellikle Halep'ten İdlip'e intikal eden kardeşlerimizin o bölgede mağdur ve muhtaç olan kardeşlerimizin tespit edilen ihtiyaçlarına göre yönelik olarak tanzim edilen yardım TIR'larını göndermek üzere toplandık. 114 il ve ilçe müftülerimizle bu milletimizin emaneti olan bu yardımı bizzat Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcileri ile organize ettik. Şuana kadar 125 TIR'la felaketin yaşandığı bölgeye ulaşılmış Ocak ayı ortalarına kadar 500'e ulaşmasını ümit ediyoruz."
Şehitler için dua edilmesi ardından yardım TIR'ları Suriye'deki güvenli bölgelerde bulunan ihtiyaç sahipleri için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

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