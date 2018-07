Türk çiftin Alakır'daki HES mücadelesi İngiliz gazetesinde

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ÜNLÜ İngiliz gazetesi The Guardian, dünya çapında 9 doğa savunucusu ile röportaj yaptı. İstanbul'daki kent yaşamını bırakıp 14 yıl önce Antalya'nın Kumluca ilçesi Kuzca köyünde doğal yaşamı tercih eden Birhan Erkutlu-Tuğba Günal çifti de röportaj yapılan doğa savunucuları arasında yer aldı. Alakır Nehri üzerindeki hidroelektrik santrallerine (HES) karşı verdikleri mücadeleyle tanınan çift, 'Tehdit Altındaki Doğa Savunucuları' arasında gösterildi.

İngiliz gazetesi The Guardian'ın bugünkü sayısında, dünya çapında doğa savunucusu 9 aktivistin röportajlarına yer verildi. Antalya'nın Kumluca ilçesi Kuzca kırsalında kendi inşa ettikleri ve 'Yuva' adını verdikleri kerpiç evde yaşamlarını sürdüren, Alakır Nehri üzerindeki HES'lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Birhan Erkutlu-Tuğba Günal çiftiyle de röportaj yapıldı. BM Çevre Programı ve Global Witness kurumunun desteği ile gerçekleştirilen 'Tehdit Altındaki Doğa Savunucuları' makale ve fotoğraf projesi kapsamında Birhan Erkutlu- Tuğba Günal çifti, doğa savunucuları arasında gösterildi.

İstanbul'dan 14 yıl önce gelerek, Beydağları'nda Kuzca kırsalında Alakır Nehri yanında satın aldıkları arsada kerpiç ev inşa eden ve kendi arazilerinde yetiştirdikleriyle geçimlerini sağlayan çiftin röportajında, her şeyden uzaklaşmak istedikleri, ancak şimdi hidroelektrik santrallerinden nehirleri ve ağaçları korumak için mücadele verdiklerinden söz edildi. Tüketici kültür, sosyal medya, internet, hatta elektrikten uzak doğal, huzurlu bir yaşam isterken kaderin başka planları olduğu ve dünya çapında birer doğa savunucusuna dönüştükleri kaydedilen çiftin verdiği mücadele sayesinde, Alakır Vadisi'nde birinci ve ikinci derece doğal sit alanı kararlarıyla toplamda 9.2 milyon metrekare alanın koruma altına alındığı ve bu alandaki iki HES projesinin iptal edilerek milyonlarca canlının kurtarıldığına dikkat çekildi.

Alakırlı çiftin röportajında, Antalya'nın Finike ilçesinde mermer ocaklarına karşı verdikleriyle mücadeleyle tanınan Ali-Aysin Büyüknohutçu çiftinin geçen yıl mayıs ayında dağ evlerinde cinayete kurban gitmelerine de yer verildi.



