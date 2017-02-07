Türk cerrahın tekniği tıp literatürüne girdi

Buse ÖZEL/İSTANBUL, () TÜRK bilim insanlarının bulduğu bir cerrahi teknik, bilimsel dergi Surgery Innovation’da yayınlanarak dünya tıp literatürüne girdi. Endokrin cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil'in literatüre giren bu tekniği ile tiroid kanserlerinde nükleer tıbbın kullanılmasına olan ihtiyaç ve ameliyat sonrası ses kısıklığı gibi komplikasyonlar ortadan kalkıyor.

2 SAATLİK OPERASYON 30 DAKİKAYA İNDİ

Her yıl Türkiye’de 20 insanda görülen tiroid kanserlerinde tedavi ile iyileşme oranının yüzde 100’e yakın olduğunu belirten Prof. Dr. Yeşim Erbil özellikle kanseri nüks eden ve ikinci kez ameliyat edilmesi gereken hastalarda kullanılacak tekniğini anlattı ve şunları söyledi:

"Daha önce kullandığımız teknikte radyoaktif madde kullanılıyordu ve madde yardımıyla tümörün olduğu bölgeyi tespit ederek tümörü temizlemeye çalışıyorduk. Ancak o yöntemde tümör tam olarak temizlenemiyordu. Ayrıca daha önce ameliyat edildiği için o bölgede dokular birbirine yapışık oluyordu ve tümörün olduğu bölgeye erişmek zor oluyordu. Şimdi ise manyetik bir madde veriyoruz. Bu madde ile hem tümörün yeri daha kesin olarak tespit ediliyor ve hem de kanserli kitleye ulaşmak daha kolay oluyor. Bu çalışma nükleer tıbba ihtiyacı da ortadan kaldırıyor. Önceden bu ameliyatları sadece nükleer tıp biriminin olduğu hastanelerde gerçekleştirebiliyorduk. Ayrıca bu teknikle ameliyat süresi de 2 saatten 30 dakikaya indi. Bunun yanı sıra ses kısıklığı, ameliyat yaralarının iyileşmesi gibi komplikasyonları da daha az oluyor."

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