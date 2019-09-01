Türk besteci mezarı başında anıldı

Türk operasına Atatürk Oratoryosu, Cumhuriyet Kantatı, Van Gogh, Gılgamış Destanı, Hürrem Sultan gibi önemli eserler kazandıran Devlet Sanatçısı Kompozitör Prof. Dr. Nevid Kodallı ölümünün 10'ncu yıl dönümünde Mersin'deki mezarının başında anıldı.

2009 yılında 85 yaşında yaşamını yitiren 2 çocuk babası Prof. Dr. Nevid Kodallı için, memleketi Mersin'deki Şehir Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Sabah saatlerinden itibaren Polifonik Korolar Derneği üyeleri merhum Kodallı'nın mezarına çiçekler bırakıp ardından da dualar okudu.

Öğlen sonra da Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer?in talimatı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fatma Yanık, merhum Kodallı?nın mezarını ziyaret ederek, beraberinde getirdiği kırmızı karanfilleri bırakıp, dua etti.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Yanık, merhum Kodallı?nın Mersin?in önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Mersin?in yetiştirdiği Cumhuriyet dönemi kompozitörlerinden, müzik insanlarından Prof. Dr. Sayın Nevid Kodallı?nın ölümünün 10?ncü yılında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer?in temsili ile buradayım. Mersin bugüne kadar çok önemli değerlen yetiştirdi. Bu önemli değerlerin öldükten sonra da mutlaka anılması gerekiyor. Nevid Kodallı Mersin için bir gururdur. Zaten Devlet Sanatçı olarak aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun" dedi.

Bu arada, birçok önemli eserleri Türk operasına kazandıran Prof. Dr. Kodallı Türk besteci, kompozitör, müzik eğitmeni. Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerinden biri olan Kodallı, Devlet Sanatçısı unvanına sahip besteci, özellikle ses ve sahne müzikleri ile biliniyor.