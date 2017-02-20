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Türk bayraklarının çöpe atılmasına tepki

Nermin UÇTU/MANİSA, ()-  MANİSA'da Muradiye Camii önündeki çöp konteynerine Türk bayraklarının atılmış halde bulunması tepki çekti. Çevrede bulunanlar çöpteki bayrakları topladı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan...

Türk bayraklarının çöpe atılmasına tepki

Nermin UÇTU/MANİSA, ()-  MANİSA'da Muradiye Camii önündeki çöp konteynerine Türk bayraklarının atılmış halde bulunması tepki çekti. Çevrede bulunanlar çöpteki bayrakları topladı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Muradiye Camii önündeki çöp konteynerine, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından şeffaf bir poşet içinde çok sayıda bez Türk Türk bayrağı atıldı. Çöpteki bayrakları görenler, tepki gösterdi. Duyarlı birçok kişi çöpteki Türk bayraklarını topladı. Bayrakları toplayanlardan 77 yaşındaki Hüseyin Küçük, namaz çıkışı çöpe atılmış Türk bayraklarını görünce çok üzüldüğünü söyledi. Küçük, bayrakları kimin çöpe attığını bilmediklerini belirtip, "Bayrakları eve götürdükten sonra hediye olarak esnafa dağıtacağım. Bayrağımız kutsaldır" dedi.

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