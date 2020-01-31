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Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline soruşturma
GENEL 31.01.2020, 11:08
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan Adaları'ndaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında 'Türk bayrağını alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, AP üyesi Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos'un, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor, işte bu Türk bayrağı. Bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna son vermeliyiz" diyerek Türk bayrağını yırttığı hatırlatıldı. Açıklamada, Lagos hakkında, 'Türk bayrağını alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.
BAKAN GÜL, AÇIKLAMA YAPTI
Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla ilgili gece saatlerinde Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül, "Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi, 1 ila 3 yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir. Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz. Ayrıca Brüksel'de yaşayan vatandaşlarımızı da bu şovenist parlamenter hakkında yetkili makamlara suç duyurusunda bulunmaya, hukuki tepkilerini göstermeye davet ediyorum. Bayrağımıza hakaretin hem yurtdışında hem de ülkemizde soruşturulması yasal olarak mümkündür" ifadelerini kullandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, AP üyesi Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos'un, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor, işte bu Türk bayrağı. Bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna son vermeliyiz" diyerek Türk bayrağını yırttığı hatırlatıldı. Açıklamada, Lagos hakkında, 'Türk bayrağını alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.
BAKAN GÜL, AÇIKLAMA YAPTI
Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla ilgili gece saatlerinde Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül, "Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi, 1 ila 3 yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir. Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz. Ayrıca Brüksel'de yaşayan vatandaşlarımızı da bu şovenist parlamenter hakkında yetkili makamlara suç duyurusunda bulunmaya, hukuki tepkilerini göstermeye davet ediyorum. Bayrağımıza hakaretin hem yurtdışında hem de ülkemizde soruşturulması yasal olarak mümkündür" ifadelerini kullandı.
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