Türk bayrağına 'Evet' işleyerek yapılan çağrıya tepki

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evinin balkonuna, üzerine 'evet' kelimesini işlediği Türk bayrağı asan bir kadın tepki çekti. Vatandaşlar, Türk bayrağının bu şekilde propaganda malzemesi yapılmasına tepki gösterirken, bayrağı asan 63 yaşındaki F.K. ise "Hayır diyen de evet diyen de Türk bayrağı taşıyor ne var bunda?" dedi.

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için destek isteyen vatandaşlar çeşitli yöntemlere başvuruyor. Kimileri sosyal medyada çektikleri videolarla birbirlerini 'evet' veya 'hayır' demeye çağırırken, kimileri ise pankart asarak veya hazırladıkları broşürleri halkın yoğun olduğu yerlerde dağıtarak destek istiyor.

Turgutlu'da yaşayan F.K. de Yılmazlar Mahallesi, Günay Sokak'taki bir apartmanın birinci katında bulunan evinin balkonuna, üzerine 'evet' yazısını işlediği 80x120 santimetre ebatında Türk bayrağı astı. Referandumda 'evet' denilmesi çağrısı ve destek için asılan bu bayrak, bazı vatandaşların tepkilerine neden oldu. Bayrağın üzerine bu şekilde işleme yapılmasının Bayrak Kanunu'na aykırı olduğunu belirten vatandaşlardan Mahmut Var, "Türk bayrağının bu şekilde siyaset malzemesi yapılmasını kınıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bayrağı asan F.K. ise "Türk bayrağı bizim. Refarundum olacak, 'hayır' diyen de 'evet' diyen de Türk bayrağı taşıyor. İşte olay bu kadar basit" diyerek, tepkilerin yersiz olduğunu söyledi.



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