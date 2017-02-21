Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alman devlet kanalından “Türkiye’de zor durumdaki sığınmacılar organlarını satıyor” iddiası
Alman devlet kanalından Türkiye'deki sığınmacılarla...
Bahçeli: AKP top çevirmesin, zamana oynamasın!...
Bahçeli'den şimdi de idam atağı
Askeri araç devrildi, 7 yaralı
Askeri araç devrildi, 7 yaralı
FATİH'TE BİR KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI
Fatih'te kahvehaneye silahlı saldırı 5...

Türk bayrağına 'Evet' işleyerek yapılan çağrıya tepki

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evinin balkonuna, üzerine 'evet' kelimesini işlediği Türk bayrağı asan bir kadın tepki çekti. Vatandaşlar, Türk bayrağının bu şekilde propaganda malzemesi yapılmasına...

Türk bayrağına 'Evet' işleyerek yapılan çağrıya tepki

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evinin balkonuna, üzerine 'evet' kelimesini işlediği Türk bayrağı asan bir kadın tepki çekti. Vatandaşlar, Türk bayrağının bu şekilde propaganda malzemesi yapılmasına tepki gösterirken, bayrağı asan 63 yaşındaki F.K. ise "Hayır diyen de evet diyen de Türk bayrağı taşıyor ne var bunda?" dedi.
16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için destek isteyen vatandaşlar çeşitli yöntemlere başvuruyor. Kimileri sosyal medyada çektikleri videolarla birbirlerini 'evet' veya 'hayır' demeye çağırırken, kimileri ise pankart asarak veya hazırladıkları broşürleri halkın yoğun olduğu yerlerde dağıtarak destek istiyor.
Turgutlu'da yaşayan F.K. de Yılmazlar Mahallesi, Günay Sokak'taki bir apartmanın birinci katında bulunan evinin balkonuna, üzerine 'evet' yazısını işlediği 80x120 santimetre ebatında Türk bayrağı astı. Referandumda 'evet' denilmesi çağrısı ve destek için asılan bu bayrak, bazı vatandaşların tepkilerine neden oldu. Bayrağın üzerine bu şekilde işleme yapılmasının Bayrak Kanunu'na aykırı olduğunu belirten vatandaşlardan Mahmut Var, "Türk bayrağının bu şekilde siyaset malzemesi yapılmasını kınıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.
Bayrağı asan F.K. ise "Türk bayrağı bizim. Refarundum olacak, 'hayır' diyen de 'evet' diyen de Türk bayrağı taşıyor. İşte olay bu kadar basit" diyerek, tepkilerin yersiz olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.