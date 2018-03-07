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TÜRK-AV Yönetim Kurulu, Feyzioğlu’nun başkanlığında Tiflis’te toplandı

TÜRKİYE Barolar Birliği öncülüğünde 2016 yılında kurulan Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliği’nin (TÜRK-AV) Yönetim Kurulu toplantısı Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleştirildi. Toplantıya,...

TÜRK-AV Yönetim Kurulu, Feyzioğlu’nun başkanlığında Tiflis’te toplandı
TÜRKİYE Barolar Birliği öncülüğünde 2016 yılında kurulan Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliği’nin (TÜRK-AV) Yönetim Kurulu toplantısı Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleştirildi.
Toplantıya, TÜRK-AV’ın Kurucu Genel Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, TÜRK-AV Başkan Yardımcısı Avukat Kürşat Karacabey ile birlikte katıldı. Toplantıda TÜRK-AV Başkanı Metin Feyzioğlu, Kazakistan Adalet Bakanı’nın avukatlığın sorunları ile hukuk devletinin geliştirilmesine ilişkin TÜRK-AV’a yazdığı davet mektubu hakkında yönetim kurulunu bilgilendirdi. TÜRK-AV Yönetim Kurulu, bu davet üzerine en kısa sürede Kazakistan Adalet Bakanı’ndan randevu alınarak bir çalışma ziyareti yapılmasına karar verdi.
Ayrıca demir ipek yolu olarak da bilinen Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının, özellikle Çin’in ticaretinin bir kısmını bu hat üzerinden yürüteceği dikkate alınarak üç ülke açısından önemi vurgulandı. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye baro birlikleri arasında işbirliğini daha da geliştirmek amaçlı üçlü bir anlaşma imzalandı.
RUSYA TAM ÜYE OLUYOR
TÜRK-AV Yönetim Kurulu toplantısı vesilesiyle Tiflis’e gelen Rusya Federasyonu Avukatlar Odası Temsilcisi Vakhtang Fedorov, Rusya’nın gözlemci üyelikten tam üyeliğe geçmek istediğini ifade etti. 23-24 Mart 2018’de Ankara’da yapılacak TÜRK-AV Genel Kurulu’nda Rusya Federasyonu Avukatlar Odası’nın tam üyeliğinin karara bağlanması bekleniyor.
TÜRK-AV’ın bugünkü üyeleri, Türkiye Barolar Birliği, Moğolistan Avukatlar Birliği, Gürcistan Barolar Birliği, Azerbaycan Barolar Birliği, Kazakistan Cumhuriyet Barosu, Kırgızistan Barolar Birliği, Arnavutluk Ulusal Avukatlar Odası, Kosova Barolar Birliği, Bosna-Hersek Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Moldova Cumhuriyeti Avukatlar Birliği, Rusya Federal Avukatlar Odası, Dağıstan Cumhuriyeti Avukatlar Odası, Tataristan Cumhuriyeti Avukatlar Odası, Başkurdistan Cumhuriyeti Avukatlar Odası ve Uluslararası Karadeniz-Hazar Ülkeleri Hukukçular Birliği’nden oluşuyor.
FETÖ TUTUKLUSUNUN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ
Toplantı sonrası basın açıklamasında bulunan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, hakkında Türkiye’ye iade talebi bulunan bir FETÖ sanığının Gürcistan mahkemesince serbest bırakılmasını kınadı. Türkiye ve Gürcistan bu kadar iyi ilişkiler içindeyken hiçbir gerekçe olmaksızın ilgili kişinin Türkiye’ye iadesine ilişkin talebin sonuçsuz bırakılmasının ilişkilere zarar vereceğini ve bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini söyledi.

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