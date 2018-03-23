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TÜRK-AV Genel Kurulu'nda Feyzioğlu başkan seçildi

TÜRK Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliği (TÜRK-AV), Türkiye Barolar Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği 2'nci Olağan Genel Kurul toplantısında tarihi kararlara imza attı. Feyzioğlu, TÜRK-AV Başkanı seçildi. Türkiye...

TÜRK-AV Genel Kurulu'nda Feyzioğlu başkan seçildi
TÜRK Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliği (TÜRK-AV), Türkiye Barolar Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği 2'nci Olağan Genel Kurul toplantısında tarihi kararlara imza attı. Feyzioğlu, TÜRK-AV Başkanı seçildi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve TÜRK-AV Genel Sekreteri Metin Feyzioğlu’nun başkanlığında Ankara'da toplanan Genel Kurul'da önemli kararlar alındı. Buna göre; Rusya Federal Avukatlar Odası’nın gözlemci üyelikten tam üyeliğe geçme başvurusu kabul edildi. Tacikistan Barolar Birliği’nin üyelik başvurusu kabul edildi, üye sayısı 17’ye çıktı. Beş kişiden oluşan TÜRK-AV Yönetim Kurulu’nun üye sayısı 7 kişiye çıkarıldı. Rusya Federal Avukatlar Odası ve Azerbaycan Barolar Birliği temsilcileri Yönetim Kurulu’na katıldı. TÜRK-AV Genel Sekreteri Metin Feyzioğlu TÜRK-AV Başkanı seçildi. 'Uyuşmazlıkları, aynı dili konuşan, aynı kültürü paylaşan avukatlar olarak birlikte çözme' hedefi doğrultusunda, TÜRK-AV bünyesinde Uluslararası Tahkim Merkezi’nin kurulması ve hazırlıklar için bir çalışma grubu oluşturulması kararı alındı. TÜRK-AV’a bireysel üyelik kabul edildi. Bireysel üyeliğin esas ve yöntemi belirlendi. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin TÜRK-AV üyesi ülkeler bakımından yaratacağı iş birliği imkânlarını ve TÜRK-AV’ın bu sürece sunabileceği katkıları ele almak üzere Kars’ta, Bakü’de, Tiflis’te uluslararası sempozyumlar düzenlenmesi kararlaştırıldı.

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