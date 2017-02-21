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Türk askerinden Kardak'ta yakın inceleme

KARDAK Kayalıklarında devriye nöbetini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, bugün 2 metre kadar yaklaşarak bot üstünden kayalıklarda inceleme yaptı, fotoğraf ve görüntü çekti. Yunan askeri ise Türk subaylarını 1 mil uzaktan izlemekle yetindi. Türk...

Türk askerinden Kardak'ta yakın inceleme
KARDAK Kayalıklarında devriye nöbetini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, bugün 2 metre kadar yaklaşarak bot üstünden kayalıklarda inceleme yaptı, fotoğraf ve görüntü çekti. Yunan askeri ise Türk subaylarını 1 mil uzaktan izlemekle yetindi.
Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nin Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarında nöbetini sürdürüyor. Yalıkavak Limanı'nda konuşlu 302 nolu Türk Sahil Güvenlik botu, bugün saat 12.05'te, Kardak kayalıklarına 2 metre kadar yaklaştı. İki kayalığın arasında yaklaşık 10 dakika kadar sabit kalan botun üzerine 5-6 subayın çıkarak, fotoğraf ve görüntü çektiği görüldü. Yunan botu ise o anları, 1 mil uzaktan Kalalimnos Adası önlerinden izledi. Bölgede halen 2 Yunan Sahil Güvenlik botu ile 3 Türk Sahil Güvenlik botu, kayalıklara 1 mil mesafede bekleyişini sürdürüyor.
ENERJİ GEMİSİ HAREKETLENDİRDİ
Öte yandan 170 metre uzunluğundaki Karadeniz Powership şirketine ait 'Yasinbey' adlı enerji gemisi, Kardak kayalıkları bölgesinden geçerken, Yunan botunun hareketlendiği görüldü. Aynı anda bölgede devriye görevi yürüten 101 nolu Sahil Güvenlik botu, kayalıklara ve Yasin bey gemisine yönelince, Yunan botu geriye dönmek zorunda kaldı. Enerji gemisi Yasin Bey isimli geminin Kardak yakınlarından geçişinde ilginç görüntüler oluştu.

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