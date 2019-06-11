'Turizmi yılın geneline yaymak için mevsimselliği kırmak lazım'

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, sahil bölgelerinde 6 aya sıkışan turizm sezonunu yıla yayabilmek için tarihi ve kültürel yerlerin tanıtımının önemli olduğunu söyledi.TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizmin yılın geneline yayılabilmesi için mevsimselliğin kırılması gerektiğini, bunun için de kültürel ve doğal güzelliklerin ön plana çıkartılmasının şart olduğunu belirtti. Bu amaçla Antalya'da çalışmalar yapan Vali Münir Karaloğlu'nu örnek gösteren Osman Ayık, valilerden ve belediye başkanlarından çalışmalara destek vermelerini istedi. Ayık, "Türkiye varları çok olan bir ülke. Özellikle de kültür ve doğal kaynak zenginlikleri açısından bakıldığında Türkiye, dünyanın belki en nadir ülkelerinden biri" dedi.'SON DERECE ÖNEMLİ'Ürün çeşitliliğini artıracak, zenginleştirecek her türlü çabayı ve hamleyi göstermek gerektiğini aktaran Osman Ayık, bunun turizmcilerin geleceğe daha güvenli bakması ile mevsimselliği yok etmenin en önemli araçlarından biri olduğuna işaret etti. Osman Ayık, "Bunu yaptığımız takdirde şöyle bir başarıyı elde etmiş olacağız. İnsanların ülkemizi ziyaret etme nedenlerini artıracağız. Bu da bizim için son derece önemli. Elimizdeki kalifiye personelimizi tutabileceğiz. Tesislerimizi daha verimli, elimizdeki mevcut kapasiteyi, yatak kapasitesini daha verimli ve daha uzun aralıklı kullanma şansımız olacak. Bunun için tüm valilerimizin bu konuda duyarlılık göstermesi, bizim geleceğimizi bir anlamda garanti altına alacaktır" diye konuştu.'TURİZM EN STRATEJİK SEKTÖRLERDEN BİRİ'Türkiye'nin elindeki en verimli döviz girdisi ve katma değeri en yüksek sektörlerden birinin turizm olduğuna işaret eden Osman Ayık, şöyle dedi:"Turizm elimizdeki en stratejik sektörlerden biri. Biz burada ne kadar başarı elde edersek, biz burada ne kadar hedeflerimizi kısa süre içerisinde ayağa kaldırır, gerçekleştirirsek bu ülke ekonomisine en önemli katkıdır diye görüyorum. Çünkü Türkiye'nin dövize ihtiyacı var. Bizim en büyük döviz girdimiz turizm sektöründen olur. Dolayısıyla bu sektör adına yapılan, bu sektörü büyütmek, geliştirmek adına ve bu sektörün sürdürülebilir büyümesini sağlayacak her türlü hamleyi sonuna kadar destekliyoruz. Bu konuda duyarlı olacak tüm kamu görevlilerine, valiler, belediye başkanları ve diğer birim amirlerinin hepsine tekrar teşekkür etmek istiyorum."

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