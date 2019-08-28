Turizmciler, futbol ve golf sahaları için çim teknikeri yetiştirilmesini istedi

TÜRKİYE'nin en büyük otellerinin bir arada bulunduğu Antalya Serik'e bağlı Belek'teki turizmciler, futbol ve golf sahalarının bakımı için yurt dışından yüksek ücretli eleman getirmek zorunda kaldıklarını belirterek, Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) çim teknikeri yetiştirmesini istedi.Serik'teki turizmciler ve ilçedeki yöneticiler, AÜ Serik Gülsün- Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Müdürü öğretim üyesi Dr. Serdar Selim'den çim teknikeri yetiştirilmesi yönünde talepte bulundu. Talebin bildirilmesi üzerine AÜ Senatosu, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü açılması amacıyla Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) başvuru yaptı. YÖK, Ege ve Giresun üniversiteleri kapsamında bölümün var olduğunu, Ege'de bölümün doluluk oranının yüzde 100'ken, Giresun'da yüzde 50'de kaldığı gerekçesiyle bölümün açılması yönündeki talebi kabul etmedi. AÜ, gelecek yıl bölümün açılması için yeniden başvuru yapacak.Serdar Selim, bölgede neye ihtiyaç olduğuna yönelik araştırmalarında, otellerin golf ve futbol sahalarının çim ekimi, bakımı, onarımı ve korunmasına yönelik eleman eksikliği olduğuna dair dönüş aldıklarını söyledi. Turizmcilerin Antalya'daki golf ve futbol sahalarının yöneticilerini yurt dışından getirdiği ve bu kişilere yüksek maaşlar ödediğine yönelik açıklamaları olduğunu kaydeden Selim, "Bu eksikliği tamamlayabilecek gücümüz ve bilgimiz var. YÖK, ilk etapta bölümün açılmasına yönelik talebimizi kabul etmedi. Ancak gelecek yıl yeniden başvuru yaptığımızda YÖK'ün bu kez kabul edeceğini düşünüyorum" dedi.YÜZDE 100 İSTİHDAMDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, okullarını ziyaret ettiğinde durumu anlattıklarını, destek sözü aldıklarını dile getiren Dr. Serdar Selim, şunları söyledi:“Bölümden mezun olanlar çim yönetimi teknikeri unvanı alacak. Otellerden yoğun talep geliyor. Türkiye'deki futbol sahalarının çimleri de yurt dışından geliyor. Eğer biz bölümü açabilirsek çimleri de burada yetiştirebiliriz. Aynı zamanda açılacak bu bölümden mezun olacak öğrencilerde yüzde 100 istihdam olacağını düşünüyorum. Her alanda yerli ve milli olma bilincini üniversitelerde de bu ve buna benzer bölümler açarak, ülkenin ihtiyaç duyduğu işgücü kaynağını yetiştirerek başarabiliriz. Yurt dışındaki karşılığı 'green keeper' olan çim alan tesisi ve yönetimi teknikerlerini Akdeniz Üniversitesi olarak yetiştirebilecek potansiyele sahibiz. Bu alanda ülke çapındaki ihtiyacı karşılamak, vasıflı ara eleman yetiştirmek ve bu kapsamda dışa bağımlılığı azaltmak en temel hedefimiz."