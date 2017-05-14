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Turizm Zirvesi'nin konukları Karadeniz doğasına hayran kaldı

Muhammet KAÇAR / RİZE, () - RİZE'de düzenlenen Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Doğu Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi'nin yabancı konukları turizm alanlarını gezdi, bölgenin  doğasına hayran kaldı. Ortadoğu ve Kuzey Afrike...

Turizm Zirvesi'nin konukları Karadeniz doğasına hayran kaldı

Muhammet KAÇAR / RİZE, () - RİZE'de düzenlenen Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Doğu Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi'nin yabancı konukları turizm alanlarını gezdi, bölgenin  doğasına hayran kaldı.
Ortadoğu ve Kuzey Afrike Ülkeleri Doğu Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi, 11 Mayıs'ta İyidere İlçesi'nde bir otelde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla düzenlenen 'Doğu Karadeniz'de Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi' paneli ile başladı. Zirveye katılan Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Filistin, Bahreyn, Kuveyt, Umman,  Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Mısır ve Cezayir'den turizm alanında faaliyet gösteren turizm acente temsilcileri ile iş adamları ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan 250 kişilik heyet, çeşitli temasların ardından etkinlik kapsamında Rize ve Trabzon'da turizm alanlarını gezdi.
Rize'nin İkizdere İlçesi Ovit Dağı, RİDOS Termal Kaplıca Merkezi, Fırtına Vadisi, Zil Kale ve Ayder Yaylasını gezen, Trabzon'da da Uzungöl'e giden yabancı konuklar bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldı. Yabancı konuklar en büyük sürprizi Rize'nin Ovit Dağı'nda karşılaştıkları karla kaplı zirvelerle yaşadı. Hatıra fotoğrafları çektiren konuklar, Rize bezi gibi bölgenin yöresel ürünlerinden satın aldı. Heyet gezilerin ardından ülkelerine döndü.

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