Turizm sektöründen İstanbullu tatilciye 23 Haziran desteği

İSTANBUL seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenecek olması nedeniyle seyahat acenteleri ve otelciler, seçimlerin sağlıklı ve demokratik bir şekilde yapılması için her türlü desteğe hazır olduklarını açıkladı. Turizmci, bu tarihe denk gelen tatil planları için kesintisiz iade hakkı veya ücretsiz tarih değişikliği hakkı tanıdı.

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim tarihinin tatil dönemine denk gelmesi, tatil için rezervasyon yaptıranların durumunun ne olacağı sorusunu akıllara getirdi. 23 Haziran'ı içine alan tatil rezervasyonlarının iptali veya tarih değişikliğinin mümkün olup olmayacağı, bu konuda havayolu şirketlerinden seyahat acenteleri ve otellere turizm sektörünün nasıl bir pozisyon aldığıyla ilgili sektör temsilcileri bilgi verdi.

YASADA BİR AY ÖNCESİNE KADAR İPTAL HAKKI VAR

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, vatandaşların seçimlerde son derece duyarlı davrandığı ve katılım oranlarının da son derece yüksek olduğuna dikkat çekti. Ayık, 23 Haziran'da İstanbul seçiminin tekrarlanacak olması nedeniyle İstanbul'dan diğer bölgelere ciddi bir yavaşlama olacağını söyledi. Daha önceden 23 Haziran'ı içine alan tarihlere erken rezervasyon yaptıranlar için yasaların da el verdiği birtakım uygulamalar olduğunu belirten Osman Ayık, “Eğer misafir otelden direkt rezervasyon yaptırdıysa, rezervasyon tarihinden bir ay öncesine kadar kesintisiz iptal veya tarih değişikliği hakkına sahip. Bir seyahat acentesinden erken rezervasyon yaptırdıysa, birtakım sözleşme imzaladıysa ve özel şartlar varsa onlar geçerli olur" dedi.

TÜM TALEPLERE OLUMLU YANIT

Bu konuda Türkiye genelinde otelcilerin özel bir durum olması nedeniyle, iptal veya tarih değişikliği konularında vatandaşlara hiçbir zorluk çıkarmayacağını belirten Ayık, “Seyahat acenteleri ve havayolu şirketleri de bu konuda ciddi duyarlılık gösteriyor. İstanbul'da vatandaşımızın seçim sürecinde hiçbir şekilde mağdur edilmemesi için, misafirlerimizden talep geldiğinde tüm arkadaşlarımız mutlaka bunlara olumlu yanıt verecektir. Ters bir durum gözükmüyor. Bizim üyelerimiz son derece duyarlı ve rezervasyon tarihinden bir ay öncesine kadar kesintisiz iptal ve tarih değiştirme hakkı bulunuyor. Yurt dışı talebinde ise yılın ilk aylarına göre yavaşlama var. Bu tarihlerde iç pazarda oluşan boşluğu da yurt dışından doldurmaya çalışacağız" diye konuştu.

KONAKLAMA SEKTÖRÜ HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 23 Haziran'a yönelik olayın çok sıcak olması nedeniyle henüz iptal veya tarih değişikliği talebi almadıklarını belirterek, “Ancak tüm sektör başta havayolu şirketleri, otelciler seçimlerin sağlıklı ve demokratik bir şekilde yapılması için destek veriyor. 23 Haziran'ı içine alan tüm tatil rezervasyonlarında ücretsiz değişim, tarih değişikliği, isteyene ücretsiz iade hakkı tanıyoruz. Haziran başı itibarıyla hem okulların tatil olması hem de ramazanın bitmesi ve Ramazan Bayramı gibi nedenlerde bu tarihlerde yüksek talep vardı. İç pazardaki en büyük talebi de Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul oluşturuyordu. Erken rezervasyon dönemlerinde kimse seçimlerin iptal olacağını veya böyle bir süreç yaşanacağını beklemiyordu ve indirimlerin de yüksek olduğu dönemlerde erken rezervasyon imkanlarından yararlanmışlardı. Ama konaklama sektörü bu konuda her türlü desteğe hazır" diye konuştu.

KESİNTİSİZ İADE VE ÜCRETSİZ TARİH DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye'nin en büyük yurt içi tur operatörlerinden ETS Tur Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek, 23 Haziran seçim dönemiyle ilgili ETS Tur üzerinden rezervasyon yaptıran misafirlere yardımcı olmaya hazır olduklarını açıkladı. Özbek, şöyle dedi:

"Misafirlerin ETS Tur'la irtibata geçmeleri, bizim kendilerine yardımcı olmamız için yeterli. Biz hiçbir misafirimizin hak kaybı yaşamamasını istiyoruz. 23 Haziran tarihiyle ilgili rezervasyon yaptırmış olanlar aralık, ocak, şubat gibi çok yüksek erken rezervasyon indirimlerinin olduğu dönemlerde rezervasyon yaptırarak bu indirimlerden faydalanmıştı. Biz 23 Haziran'ı içine alan döneme erken rezervasyon yaptıranlar için, rezervasyon yaptırdığı günkü şartlardan değişiklik hakkı tanıyoruz. Rezervasyon yaptırdığı tarihteki fiyat ne ise sonraki dönemdeki artışlardan etkilenmeden, aynı erken rezervasyon indirim oranlarıyla yeni rezervasyon yapmasını sağlıyoruz. Ayrıca ETS Tur olarak kesintisiz iptal de yapıyoruz. Misafirlerin hak kaybına uğramaması için elimizden geleni yapıyoruz. Örneğin, 10 Ocak'ta rezervasyon yaptırdıysa, tarih değişikliğinde 10 Ocak'taki erken rezervasyon indirimleri ve otel fiyatları geçerli olacak. Ayrıca yurt dışı tatil planı yapanlar için de aynı şekilde yardımcı olacağız ve 30 gün kalana kadar da zaten ücretten kesintisiz iptal hakkı bulunuyor."

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da İstanbul seçiminin yenilenme kararıyla birlikte hem uçak firmaları hem de tur operatörü veya seyahat acentelerinin gerekli tüm kolaylıkları sağlamaya yönelik kararlar aldığını söyledi. Otelciler olarak kendilerinin de aynı şekilde tüm kolaylıkları sağlayacaklarını belirten Yağcı, "23 Haziran'ı içine alan dönemle ilgili erken rezervasyon yaptıranlar, bu tarihlerde zaten tarih değişikliği veya kesintisiz iade gibi haklara sahipler" dedi.



