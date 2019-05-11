Turizm öğrencilerinden antik dönemin turizm merkezine ziyaret

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, turizm sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu öğrencileri, antik çağın en parlak liman ve turizm kenti olan Knidos'u ziyaret etti. Öğrenciler, sahip olduğu Afrodit heykeli, kilise ve tapınakları, Akdeniz ve Ege'de deniz yolu ticaretinin uğrak yeri olan çifte limanı ile döneminin önemli merkezlerinden biri olan 2 bin 600 yılık antik Knidos kentini rehber eşliğinde gezdi.Gezi öncesinde öğrencilere ayrıca seminer de verildi. Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen seminerde Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Knidos Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, antik kenti anlattı. Datça Kaymakamı Mesut Çoban'ın da katıldığı semineri, turizm, marina işletmeciliği, muhasebe ve aşçılık bölümünden 70 öğrenci ile öğretim üyesi büyük bir ilgiyle izledi. Knidos Kazı Başkanı Prof. Dr. Doksanaltı, Akdeniz ile Ege'nin kesişme noktasındaki konumu itibariyle, Knidos'un var olduğu andan itibaren her zaman yerleşimcilerin ilgisin çektiğini söyledi. Prof. Dr. Doksanaltı, "Büyük bir askeri güce ulaşmamakla birlikte, kültür, sanat ve bilim alanında, antik dönemin en önemli kentlerinden biri olmuştur. Antik dönemde konumu itibariyle deniz ticaretinin merkezi haline gelen Knidos, bu nedenle hızlı bir şekilde gelişmiş ve zenginleşmiştir. Knidoslular işte bu zenginliklerini sanat, bilim ve kültür anlamında kullanmışlardır. Bugün ister tıp, ister mühendislik, ister mimarlık isterse de felsefe ve edebiyat olsun tüm kaynaklarda bir Knidos'luya denk gelebilirsiniz. Knidos bu özelliklerinden dolayı, Rönesans ile birlikte batılı araştırmacılar tarafından ziyaret edilmiş, incenmiş ve araştırılmış bir antik kenttir. Bu durum Knidos için büyük bir şans gibi gözükse de, ne yazık ki şansın yanında şansızlık olarak da düşünülebilir. Çünkü bu güzel konumu nedeniyle, yağmalara ve istilalara uğramıştır" dedi.Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Canan Doğan da Knidos'un tarihi öneminin herkes tarafından bilindiğini belirterek, "Dönemin en önemli liman ve ticaret kentlerinden biri olan Knidos tarihi, kültürü ve sanatı ile bize önemli bir mirastır. Bu güzel kenti öğrencilerimizin mutlaka haberi olmalı diye düşündük ve bu programı düzenledik. Turizm, Marina İşletmeciliği, Muhasebe ve Aşçılık bölümü öğrencilerimizi buraya getirip tanıtmak istedik. Kazı ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bize gerçekten çok ayrıntılı bir anlatımla kenti gezdirdiler" diye konuştu.

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