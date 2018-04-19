Turizm Haftası'nda üniversitelilere etli pilav dağıtıldı

TURİZM Haftası etkinlikleri kapsamında Erzurum İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Üniversitesi kampüsünde yaklaşık bin öğrenciye etli pilav, ayran ve kente özgü yöresel demir tatlısı ikram edildi.

​Atatürk Üniversitesi Gençlik ve Bilim Anıtı'nın arkasındaki alanda düzenlenen etkinliğe, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Çalınan davul- zurna sesini duyup etkinliğin yapıldığı alana gelen öğrenciler, Erzurum kadın ve erkek bar ekiplerinin gösterisini izledi, ardından piste çıkıp halay çekerek stres attı. Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler, etli pilav ve demir tatlısının bulunduğu tencerelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yemeklerden alan öğrenciler, kendilerini yeşilliklerin üzerine atıp yedi. Öğrenciler, piknik havasında karınlarını doyurduktan sonra derslerine girdi.

Üniversite öğrencilerine kenti tanıtmak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz şöyle konuştu:

"Cumartesi günü bisiklet turuyla başlayan turizm haftası, her gün yeni bir etkinlikle devam ediyor. Tarihi çifte minareli medresede yemek yarışması da düzenledik. Bugün de şehrimize çeşitli illerden gelen misafirlerimizin en yoğun olduğu Atatürk Üniversitesi'ndeyiz. Burada tarihi kentimizi misafir öğrencilere tanıtıyoruz. Burada bar ekiplerimiz eşliğinde Erzurum'u tanıtan slayt gösterileri sunuyor, etli pilav ile demir tatlısı ikram ediyoruz. Cumartesi gününe kadar sürecek olan etkinliklerimize herkesi davet ediyoruz."



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