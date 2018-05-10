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Turizm gelirleri yüzde 31.3 arttı

İSTANBUL, ()-2018'in turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte, 2017 yılının aynı aylarına göre yüzde 31,3 artarken, gelirin 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar olduğu belirlendi. Medya takip kurumu Ajans Press, 2018...

Turizm gelirleri yüzde 31.3 arttı

İSTANBUL, ()-2018'in turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte, 2017 yılının aynı aylarına göre yüzde 31,3 artarken, gelirin 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar olduğu belirlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, 2018 yılının ilk üç ayına ait turizm gelir istatistiklerini inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, turizm geliri bu yılın Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte 2017 yılının aynı aylarına kıyasla yüzde 31,3 artış gösterdi. Böylelikle, turizm gelirinin 4 milyar 425 milyon 237 bin dolara ulaştığı görüldü. Gelirin yüzde 76,1’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,9’u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerinden elde edildi.

ZİYARETÇİLER ORTALAMA 723 DOLAR HARCADI

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, turizm başlığının medyanın en çok konuştuğu haberler arasında yer aldığı tespit edildi. Araştırmaya konu olan 2018 yılının ilk üç aylık diliminde turizmle ilgili 104 bin 843 haber çıkışı medyaya yansıdı. 2018 yılının ilk çeyreğinde kişi başı ortalama harcamanın 723 dolar olduğu tespit edilirken, yabancıların ortalama harcaması 682 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 869 dolar olduğu görüldü. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısına bakıldığında da, yine 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,4 artarak 6 milyon 122 bin 182 kişi olduğu belirlendi. Bunların da yüzde 80,2’sini 4 milyon 908 bin 831 kişi ile yabancılar, yüzde 19,8’ini de 1 milyon 213 bin 351 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşların oluşturduğu saptandı.

2018'İN İLK ÇEYREĞİNDE 2 MİLYON 70 BİN 534 KİŞİ SEYAHAT  ETTİ

Bununla birlikte, yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,1 artarak 1 milyar 79 milyon 8 bin dolar olduğu tespit edildi. Yurt dışını ziyaret eden kişiler ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,1 artarak 2 milyon 70 bin 534 kişiye ulaştığı tespit edilirken, kişi başı ortalama harcama 521 dolar olarak gerçekleşti.

(FOTOĞRAF)

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