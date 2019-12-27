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Turizm Ajansı seçimine 'adaletsiz' tepkisi

TÜRKİYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TTGA) 15 kişilik yönetim kuruluna 9 kişinin seçimine, para toplanan ancak oy kullanma ve seçme hakkı tanınmayan küçük otelciler, 'adaletsiz seçim' tepkisinde bulundu.  Temmuz ayında...

GENEL 27.12.2019, 11:46
Turizm Ajansı seçimine 'adaletsiz' tepkisi
TÜRKİYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TTGA) 15 kişilik yönetim kuruluna 9 kişinin seçimine, para toplanan ancak oy kullanma ve seçme hakkı tanınmayan küçük otelciler, 'adaletsiz seçim' tepkisinde bulundu. 
Temmuz ayında çıkan yasa ile kurulan ve ağustos ayında Kültür ve Turizm Bakanı başkanlığında atama yöntemiyle ilk yönetim kurulu oluşturulan TTGA'nın yeni yönetimi için ilk seçim, 29 Aralık Pazar günü yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Marmara ve Akdeniz'den 2'şer, Güneydoğu, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz ve Ege bölgelerinden 1'er üye olmak üzere Türkiye'nin 7 bölgesini temsilen toplam 9 kişinin seçileceği yönetim kurulu için adayların listesini açıkladı. 
5 ÜYE SEÇİMSİZ GÖREVE GELİYOR
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanı olduğu Ajans'ta, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Bakanlık Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı seçime girmiyor. Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk işletme arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirilecek bir kişi de seçime girmiyor. 
İLK ÜYE TÜRSAB'DAN 
Toplam 10 üyesinin seçimle geldiği Ajans'ta, seyahat acentelerini temsilen TÜRSAB'ın Aralık ayındaki genel kurulunda, TTGA temsilcisi olarak İbrahim Halil Kalay seçildi. Önümüzdeki üç yıl için görev yapacak Ajans yönetim kurulunun kalan 9 ismi de 29 Aralık'taki seçimle belli olacak. 
'BÖYLE DÜZEN OLAMAZ'
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi'nden meclis üyesi Alp Özel, ajansın bütçesi hem bakanlık hem de belediye belgeli tüm işletmelerden yapılan kesintilerle oluşturulurken, seçimde sadece bakanlık belgeli işletmelere oy ve seçilme hakkı tanınmasına tepki gösterdi. Kanun kabul edildikten itibaren tepkisini ATSO'nun tüm meclis toplantılarında dile getirdiğini belirten Özel, “Konaklama tesislerinin tamamından para alıyorsunuz. Düşünün ki herkes vergi veriyor. Size diyorlar ki 'Türk vatandaşısın, Türk şirketisin, vergi vereceksin ama seçimlerde oy kullanamazsın ve aday olamazsın' böyle bir düzen olamaz. Bu yasanın çıktığı ilk günden beri tepkimizi gösteriyoruz. Pazar günü yapılacak seçimin de adaletsiz ve haksız bir düzenin seçimi olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu çok ciddi bir sorundur dedi. 
KÜÇÜK OTELCİLER MAHKEMEYE BAŞVURACAK
Antalya'da ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı konaklama tesis sayısının 2 bin 820, esnaf odalarına ise 5 binin üzerinde olduğunu söyleyen Özel, şöyle dedi:
“Toplamda 8 bin civarında bakanlık ve belediye belgeli konaklama tesisi varken, seçimde sadece 785'inin seçme ve seçilme hakkı var. Temsil oranı yüzde 7 civarında. İstanbul ve Muğla'da ise durum daha vahim. İstanbul'da 625 tesis oy kullanacak ama 5 binin üzerinde tesis var, temsil oranı yüzde 6-7 civarında. Muğla'da 404 turizm işletmesi oy kullanacak ama 1600 üstünde tesis var, temsil oranı yüzde 4. Günlük kiralık, pansiyon, küçük ve orta ölçekli konaklama tesisleri yok. 300 milyon dolarlık bütçenin yarısından fazlası, yüzde 65-70'i bu seçme ve seçilme hakkı olmayan tesislerden toplanıyor. Bunu paranın toplandığı herkese sormanız gerekiyor. Bu çok yanlış bir uygulama ve adaletsiz seçimin düzeltilmesini istiyoruz. Bu konuda mahkemeye de gerekli başvuruları yapacağız.
TOPLAM 18 ADAY
Seçimle ilgili 46 maddeden oluşan bir yönerge yayımlayan bakanlığın açıkladığı kesin aday listesi ise şöyle:
Akdeniz'de Burhanettin Sili, Erkan Yağcı ve Elif Özdemir. Doğu Anadolu'da Emel Elik Bezaroğlu, Can Dikmen ve Hücet Balkay. Ege'de Hacı Halil Özyurt ve Mehmet Tanju İşler. Güneydoğu Anadolu'da Selda Çiçek Veske ve Yaşar Mete Akcan. İç Anadolu'da Birol Akman ve Ömer Tosun. Karadeniz'de Murat Toktaş ve Yasemin Suyabatmaz. Marmara'da Ayhan Hacıbektaşoğlu, Hediye Güral Gür, Taner Yallagöz ve Temel Aygün. 
SEÇİM ADRESLERİ
Şekli bakanlık tarafından belirlenen oy pusulaları ise adaylar tarafından bastırılacak. Seçimlerin bölgelere göre adresleri şöyle:
Marmara; İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı. Akdeniz; ATSO Atatürk Konferans Salonu. İç Anadolu; Ankara Cer Modern, Altındağ-Ankara. Ege; İzmir Bornova Kültür ve Sanat Merkezi. Karadeniz; Trabzon Hammaizade İhsanbey Kültür Merkezi. Doğu Anadolu; Erzurum Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu. Güneydoğu Anadolu; Diyarbakır İnaloğlu Caddesi Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi.
 

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