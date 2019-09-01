Turistlerin yeni gözdesi Elevit Yaylası

KARADENİZ Bölgesi'ni her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, huzur, sessizlik ve yeşil doğayı arayanların yeni adresi Elevit Yaylası oluyor. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikteki yayla, yeşil doğası, endemik bitki örtüsü ve faunasıyla, ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor.

Karadeniz'de Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından koruma öncelikli 200 ekolojik bölge arasında gösterilen Fırtına Vadisi'nin geçilerek ulaşıldığı Çat Vadisi'nde, Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yer alan 1800 rakımlı Elevit Yaylası, bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra doğa tutkunların yeni gözdesi oluyor. Yayla, dağlar arasında barındırdığı doğal yeşil güzellikleri, endemik bitki örtüsü ve faunasıyla, ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor. Rize kent merkezine 100 kilometre mesafede, Çamlıhemşin ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan yayla, muhteşem doğa ve temiz havasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Bölgeye yoğun ilgi gösteren turistler, özellikle turizm merkezleri Ayder ve Uzungöl ilk tercihleri olurken, son dönemde ise bu yoğunluk çevre illerdeki yaylalarda yaşanıyor. Turizm merkezlerinde biri olmaya aday olan Elevit Yaylası; ziyaretçilerine sessizlik, huzur ve dinginlik vaat ederken, yeşil bitki örtüsünün içinde akan dere, bölgede açan çeşitli çiçekler ve ahşap mimarideki evleriyle de, foto safari meraklılarının da uğrak yeri oluyor.

‘ELEVİT YAYLASI’NIN DOĞASI BOZULMAMIŞ’

Manisa’dan geldiği Rize’de geldiği Elevit Yaylası'na hayran kalan Diş Doktoru Berkay Bozca, "Elevit Yaylası'nı tercih ettik, çünkü buranın doğası bozulmamış. Mükemmel eski yapıyı koruyan farklı bir doğası var. Havası tok insanı rahatsız etmiyor. Serin hava, yeşilin bin bir tonu olan buraya Hayran kaldık. Diğer kalabalık yaylaların düzeni ile oynamışlar burası ise özgünlüğünü koruyor. Manisa’dan arkadaşlarla geldik. Ne kadar anlatsak boş kalır sanırım gelip görmek lazım. Biz gelip gördük çok beğendik" dedi.

'KENTE YANIP PİŞTİK, YAYLAYA KOŞTUK'

Elevit Yaylası'nı fırsat buldukça gezmeye geldiklerini anlatan Gönül Sarı, "Yayla sakin çok güzel havası suyu temiz. İsteyen ağaçlardan çam sakızı alabilir, isteyen piknik yapabilir, dereye girilebilir, üst yaylalara yürünebilir. Merkezde kentte yanıp piştik o yüzden yaylaya koştuk. Burada hiç ter buhar rutubet yok. Denildiği gibi ‘terk edin şehirleri yaylalara çıkalım’ bende öyle yapıyorum" diye konuştu.

'STRES YAŞAYANLARA TAVSİYE EDİYORUM'

Yaylada gezip vakit geçirenlerin huzur bulup sakinleştiğini, stresten uzaklaştığını kaydeden Hüseyin Özdemiroğlu ise "Elevit Yaylası sakin her daim yüzün gülebileceği bir yer. Enerji sağlık huzur bol bir yer. Şehir deki streste yaşayan insanlara tavsiye ediyorum buraya gelsinler. İnanın bir yıl iki yıl en stresli işte çalışsanız bile burada tüm sıkıntınızdan kurtuluyorsunuz" diyerek herkesi yaylayı yakından görüp ziyaret etmeye davet etti.



