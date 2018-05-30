Turistlerin havuz keyfi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - HAVA sıcaklığının 25 derece olduğu Antalya'da, turistler havuzları doldurdu. Kent merkezindeki Aqualand Su Parkı'na gelen turistler, güneşin tadını çıkardı, havuzda serinledi.

Gün içinde düzenlenen animasyon şovlarla eğlenen tatilciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 7'den 70'e her yaştan tatilcinin yer aldığı su parkı eğlencesinde, merkezin maskotu olan iguana ve papağan da turistlerin hatıra fotoğraflarında yer aldı. Dalga havuzu başta olmak üzere su kaydıraklarını kullanan turistlerin çığlıkları su parkının dört bir yanından duyuldu.



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