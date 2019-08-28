TURİSTLERİN ÇANTALARINI  ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL()



İstanbul'da camileri ve alışveriş merkezlerini gezen turistlerin çanta ve cüzdanlarını yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık naları güvenlik kameralarına yansırken, mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'taki bir alışveriş merkezindeki mağazalardan alışveriş yapan ve Süleymaniye Camisi'nde fotoğraf çeken turistlerin çanta ve cüzdanlarının çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, turistlere yönelik 6 yankesicilik olayının şüphelilerinin aynı kişiler olduğunu tespit etti. Polis, 25 Ağustos'ta Esenyurt ve Bakırköy'de düzenlediği operasyonda Haydar Ç. (20), Elif Ç. (25), Asya T. (21) ve Deniz T'yi (29) yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.





HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA



Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Esenyurt'taki alışveriş merkezindeki bir kafede oturan İranlı turist A.B'nin yanına yaklaşan şüpheliler, içinde bilezik, cep telefonu ve 2 bin 500 lira bulunduğu öğrenilen çantasını çalıyor. Başka kayıtta ise 2'si kadın 3 şüpheli, Süleymaniye Camii'ni gezen ve fotoğraf çeken Çinli turist P.K'nın yanına yaklaşarak içinde bin dolar, bin 500 Hong Kong doları ve bin liranın bulunduğu çantayı çalıyor.