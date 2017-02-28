Turistlere hamamda taciz davası;Fransız turist o günü anlattı

Serpil KIRKESER /İSTANBUL,() Karaköy'de 2 yıl önce bir hamamda 2 Fransız kadın turiste cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen 4 hamam çalışanının yargılandığı davanın 5. duruşması yapıldı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar O.C.,A.K.,İ.K., ve C.A, ile şikayetçi Fransız turist Floriane Lissonde hazır bulundu.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Duruşmada ifade veren Fransız vatandaşı şikayetçi Florine Lissonde (30) olaydan 7 gün önce 4 arkadaşıyla Türkiye'ye geldiklerini belirterek, “Rastgele bir hamama gittik. Kadın ve erkek karışık olarak burayı kullanabileceğimiz söylendi. Kız arkadaşım Zelda Sionneau (şikayetçi) ile soyunma odasına girip üstümüzü çıkardık. Altımızda mayo üstümüzde ise havlu vardı. Erkek arkadaşlarımız başka bir kabine gitti. Biz içerde hiç kadın görmedik. Hep erkekler vardı. Daha sonra içlerinden biri Zelda'yı kese ya da masaj için yanına çağırdı. Ancak Zelda tek gitmek istemedi benimle gitmek istedi. Zelda ile çağıran kişinin yanına gittik" dedi.

"BİZE SAÇMA VE KOMİK GELDİ"

Göğüslerini peştamal ile kapattığını ve omuzlarında da havlu olduğunu anlatan şikayetçi Floriane Lissonde, “Hamam çalışanın iç çamaşırımızı çıkarmamızı istedi, bize saçma ve komik geldi. Çıkarmak istemedik. Hamam kültürünü bilmediğimiz için böyle bir şey olabileceğini düşünerek iç çamaşırımızı çıkardık. Göbek taşına yattığımızda tamamen çırılçıplak kalmıştık.Sanık mahrem yerlerime dokundu. Rahatsız olduğumu söyledim. Biraz İngilizce ve beden diliyle iletişim kurdum ve 'No' dedim. Benimle ilgilenen kişi sanıklardan O.C.'dir" diye konuştu.

“BANA YAPILANIN CİNSEL SALDIRI OLDUĞUNA KARAR VERDİM"

Olaydan 2 gün sonra şikayette bulunulmasının sorulması üzerine şikayetçi Floriane Lissonde, “Ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Erkek arkadaşlarımızın tamamen soyunmadığını onlara farklı bir uygulama yapıldığını öğrendik. Türk arkadaşlarımıza da hamamda yaşadıklarımızı anlatınca 'Anormal' olduğunu söylediler. Hepsini değerlendirdik ve bana yapılanın cinsel saldırı olduğu kanaatine vardım" diye cevap verdi.

“ŞİKAYETÇİYİM"

Arkadaşı Zelda ile kendisine hamamda iki farklı kişi tarafından masaj yapıldığını anlatan şikayetçi Lissonde, “Zelda'nın da mahrem bölgelerine dokunuldu. Bunu kendim gördüm. Kabine geçtiğimde yine çıplak kalmam istendi, aynı şeyleri, tacizi burada da yaşadım. Kabinde bizi taciz eden genç olan iki sanıktır. Kabinde beni taciz eden İ.K.'dır. İlk aşamada bana tacizde bulunan kişi de sanık O.C.'dir. Sanık C.A. ise arkadaşım Zelda'ya kese yapan ve tacizde bulunan kişidir. Şikayetçiyim" dedi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede yabancı uyruklu şikayetçiler Zelda S. ve Florine L'nin 4 Mart 2015 tarihinde hamama gittikleri anlatıldı. Burada 4 şüphelinin, şikayetçilere cinsel saldırıda bulundukları iddia ediliyor. Şüphelilerin "Basit cinsel saldırı" suçundan 2'şer yıldan 7'şer yıla kadar hapsi isteniyor.



