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Turhal'da uluslararası yamaç paraşütü yarışması

Halil İbrahim YEL/TURHAL (Tokat), () -TOKAT’ın Turhal İlçesi'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen uluslararası 'Cross Country Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Yarışması' başladı. Turhal İlçesi'ne bağlı Şenyurt Beldesi'nde bin 200 metre...

Turhal'da uluslararası yamaç paraşütü yarışması

Halil İbrahim YEL/TURHAL (Tokat), () -TOKAT’ın Turhal İlçesi'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen uluslararası 'Cross Country Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Yarışması' başladı.
Turhal İlçesi'ne bağlı Şenyurt Beldesi'nde bin 200 metre yükseklikte bulunan Mercimek Tepesi’nde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan yamaç paraşütü mesafe yarışmasına 9 ülkeden 100 sporcu katıldı. Yarışmanın startını Tokat Valisi Cevdet Can, Ak Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile birlikte protokol üyeleri verdi. Vali Can, açılış konuşmasında bölgedeki sportif faaliyetleri genişletmek istediklerini ifade ederek, ''Türkiye şampiyonasının bazı ayakları burada yapılacak. Biz bu Mercimektepe'de yılın 3-5 günü değil, tamamında hizmet verecek şekilde burada bir takım spor alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Gelecek yılda inşallah Türkiye Hava Sporcuları Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün iş birliği içerisinde buradaki faaliyetler gerçekleşecek. Bu çerçevede Tokat’ın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Güzel bir yer. Güzel de bir alan. İnanıyorum ki Tokat’ın tabiat turizmine görsel turizmine etkisi olacak bir faaliyet olur. Biz de desteklemeye devam edeceğiz'' dedi.
Açılış töreninin ardından bölge ve hava durumu hakkında bilgi verilen yarışmacılar sıra ile havalanmaya başlayarak en uzun mesafe rekorunu kırmaya çalıştı. Pazar günü yapılacak bireysel ve takım puanlarının hesaplanması sonrasında tamamlanacak yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilecek.

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