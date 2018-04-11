escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

Turhal'da şeker fabrikası işçilerinden 'siyah bantlı' eylem

TOKAT, () -TOKAT'ta Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca özelleştirme ihalesinin yapıldığı saatlerde Turhal Şeker Fabrikası işçileri ağızlarını siyah bantla kapatarak eylem yaptı. Turhal'da Şeker Fabrikası önünde toplanan işçiler ve...

Turhal'da şeker fabrikası işçilerinden 'siyah bantlı' eylem

TOKAT, () -TOKAT'ta Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca özelleştirme ihalesinin yapıldığı saatlerde Turhal Şeker Fabrikası işçileri ağızlarını siyah bantla kapatarak eylem yaptı.
Turhal'da Şeker Fabrikası önünde toplanan işçiler ve sivil toplum kuruluşları üyeleri ile bazı siyasi parti temsilcileri, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini protesto amacıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılan işçilerden bazıları ağızlarına siyah bantla kapatarak ellerinde 'İşçi sustu, Turhal konuşsun' pankartı taşıdı. Grup adına basın açıklaması yapan Şeker-İş Sendikası Turhal Şube Başkanı Nurullah Alpat, "O satılan fabrikaları görüyorsunuz bir tane futbolcunun fiyatı etmiyor. Bugün teklif verilecek aldığım duyumlarıma göre Turhal'ın çınarı, kalesi 10 dakikanın içerisinde satılacak. Tokat'ta bir sigara fabrikası gerçeği var. Tokat ne yaptı biliyor musunuz? Tokat sallandı ama Tokat yıkılmadı. Ama Turhal yıkılacak. Biz bugün ekmeğine, aşına, Turhal'ına, memleketine, özellikle bastıra bastıra söylüyorum bize sahip çıkmayan, siyasetçilere, yerel yönetimlere, pancar kooperatiflerine, ziraat odalarına seslenmek istiyorum. Biz burada Turhal sevdalılarıyla toplanmış bulunmaktayız" dedi. Basın açıklamasının ardından grup, olaysız dağıldı.

FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314