Turhal'da şeker fabrikası işçilerinden 'siyah bantlı' eylem

TOKAT, () -TOKAT'ta Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca özelleştirme ihalesinin yapıldığı saatlerde Turhal Şeker Fabrikası işçileri ağızlarını siyah bantla kapatarak eylem yaptı.

Turhal'da Şeker Fabrikası önünde toplanan işçiler ve sivil toplum kuruluşları üyeleri ile bazı siyasi parti temsilcileri, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini protesto amacıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılan işçilerden bazıları ağızlarına siyah bantla kapatarak ellerinde 'İşçi sustu, Turhal konuşsun' pankartı taşıdı. Grup adına basın açıklaması yapan Şeker-İş Sendikası Turhal Şube Başkanı Nurullah Alpat, "O satılan fabrikaları görüyorsunuz bir tane futbolcunun fiyatı etmiyor. Bugün teklif verilecek aldığım duyumlarıma göre Turhal'ın çınarı, kalesi 10 dakikanın içerisinde satılacak. Tokat'ta bir sigara fabrikası gerçeği var. Tokat ne yaptı biliyor musunuz? Tokat sallandı ama Tokat yıkılmadı. Ama Turhal yıkılacak. Biz bugün ekmeğine, aşına, Turhal'ına, memleketine, özellikle bastıra bastıra söylüyorum bize sahip çıkmayan, siyasetçilere, yerel yönetimlere, pancar kooperatiflerine, ziraat odalarına seslenmek istiyorum. Biz burada Turhal sevdalılarıyla toplanmış bulunmaktayız" dedi. Basın açıklamasının ardından grup, olaysız dağıldı.



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