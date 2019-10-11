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Turhal Belediyesi'nden 5 bin Türk bayrağı
TOKAT'ın Turhal Belediyesi'nce 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla ev ve iş yerlerine asılması için 5 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Turhal Belediye...
GENEL 11.10.2019, 13:13
TOKAT'ın Turhal Belediyesi'nce 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla ev ve iş yerlerine asılması için 5 bin Türk bayrağı dağıtıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'in talimatıyla ilçede, 5 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Başkan Bekler, ilk olarak kendi evine bayrak astı. İlçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek, Türk bayrağı dağıtan Bekler, "Mehmetçiğimiz şu an Suriye'de 'Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiriyor. Terörle teröristle mücadele ediyorlar. İnşallah Mehmetçiklerimiz Suriye'de terör koridorunu yok edip, barış koridorunu inşa edecekler. Suriye sınırımızı teröristten temizleyip, barış koridorunu açarak, bölgeye barış ve huzuru getirecekler. Kalplerimiz, gönüllerimiz ve dualarımızın Mehmetçikle beraber olduğunun göstergesi olarak ben de bu harekat boyunca Mehmetçiğe destek olmak için evime bayrak asıyorum. Siz değerli Turhallı hemşehrilerimizden de milli birlik ve beraberliğimizin timsali olan bayrağımızı evlerinize asmanızı ve Mehmetçiğimize destek olmanızı önemle rica ediyorum" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'in talimatıyla ilçede, 5 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Başkan Bekler, ilk olarak kendi evine bayrak astı. İlçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek, Türk bayrağı dağıtan Bekler, "Mehmetçiğimiz şu an Suriye'de 'Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiriyor. Terörle teröristle mücadele ediyorlar. İnşallah Mehmetçiklerimiz Suriye'de terör koridorunu yok edip, barış koridorunu inşa edecekler. Suriye sınırımızı teröristten temizleyip, barış koridorunu açarak, bölgeye barış ve huzuru getirecekler. Kalplerimiz, gönüllerimiz ve dualarımızın Mehmetçikle beraber olduğunun göstergesi olarak ben de bu harekat boyunca Mehmetçiğe destek olmak için evime bayrak asıyorum. Siz değerli Turhallı hemşehrilerimizden de milli birlik ve beraberliğimizin timsali olan bayrağımızı evlerinize asmanızı ve Mehmetçiğimize destek olmanızı önemle rica ediyorum" dedi.
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