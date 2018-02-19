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Turgutlulu muhtarlardan Mehmetçik için kampanya

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki 61 mahallenin muhtarı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için yardım kampanyası başlatıldı. Turgutlu Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Turan Mahallesi...

Turgutlulu muhtarlardan Mehmetçik için kampanya
MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki 61 mahallenin muhtarı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için yardım kampanyası başlatıldı.
Turgutlu Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Turan Mahallesi Muhtarı Avni Gürel öncülüğünde, Turgutlu Belediye Hizmet Binası karşısındaki saat kulesi önünde toplanan muhtarlar, Afrin'deki Mehmetçikler için düzenlenen yardım kampanyasına destek istedi. Kampanya hakkında bilgi veren Turgutlu Muhtarlar Derneği Başkanı Avni Gürel, destek vermek isteyenlerin battaniye, asker çamaşırı gibi pek çok malzemenin yanı sıra maddi yardımlarını 23 Şubat Cuma gününe kadar bulundukları mahallenin muhtarlığına teslim edebilecekleri söyledi.
Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler'e destek için yola çıklarını belirten Gürel, "Mehmetçiklerimize devletimiz her konuda yardımcı oluyor ama bizim de elimizi taşın altına koymamız gerektiğini düşünüp, böyle bir kampanya başlattık" dedi.

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