Turgutlu sağanağa teslim (2)

HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede yol yapım çalışmalarının sürdüğü ancak çalışmaların bitirilemediği Cumhuriyet Caddesi'nde, sağanağın etkisiyle yer yer çukurlar oluştu. Yıldırım Mahallesi Alankuyu Sokak ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği kavşağa gelen işçi taşıyan işçi servisi ayrıca aynı noktanın ilerisinde kamyonet, çukura saplandı. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan araçları iş makineleri yardımıyla halat bağlayarak kurtardı. Ekipler daha sonra yağmurdan çöken bölgeleri, kumla dolgu yaparak kapattı. Bölgede sakinleri, "Allah'tan gelen yağmura bir şey dediğimiz yok. Ama nerdeyse 2 aydır kazık olan yollardaki çalışmalar neden bitirilemiyor. Bu yollar bitmezse bu manzaralarla sık sık karşılaşacağız. Yetkililerin işlerini hızlandırmalarını ve yollarımızın bir an önce sağlıklı bir şekilde trafiğe açılmasını istiyoruz" dedi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()



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