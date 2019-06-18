Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli (2)

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen İzmir-Ankara yolu, akşam saatlerinde başlayan sağanakta, yolda biriken suyla logarlardan taşan suyun birleşmesi sonucu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Yolun trafiğe kapanması...

Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli (2)

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen İzmir-Ankara yolu, akşam saatlerinde başlayan sağanakta, yolda biriken suyla logarlardan taşan suyun birleşmesi sonucu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Yolun trafiğe kapanması sonucu yaklaşık 1 kilometre boyunca araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen trafik ekiplerinin, çekicilerin yoğun çalışmaları sonucu yolda kalan araçlar çekildi, tıkalı olan rögarlar açıldı. Trafik ekipleri tarafından bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı yaklaşık bir saat sonra normale döndü.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (Manisa), ()

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328