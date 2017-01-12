Turgutlu'da evden hırsızlığa 3 tutuklama

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, kapısı açık unutulan bir evden, içinde para ve ziynet eşyaları bulunan çantayı çaldıkları belirlerlenip, polis tarafından gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Geçen 10 Ocak Salı günü, saat 14.30 sıralarında kapısı açık unutulan, İstiklal Mahallesi'ndeki bir eve giren hırsızlar, 800 dolar, 2 bin TL, 8 sarı lira altını, 4 tam,1 yarım, 11 çeyrek Cumhuriyet altını ve banka kartları bulunan çantayı çaldı. İçinde para ve altınlarının bulunduğu çantanın çalındığını farkeden ev sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, parmak izi incelemesi ve evin güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelilerin benzer suçtan poliste çok sayıda suç kaydı bulunan G.G. (26), H.Ö. (20) ve G.İ. (21) olduğunu belirledi. Şüpheliler, ertesi gün akşam saatlerinde, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı çanta, evlerinde yapılan aramada ele geçirilip, içindeki para ve altınlarla birlikte, tutanakla sahibine teslim edildi. Çaldıkları çantadaki paranın 610 lirasını harcadıkları belirlenen 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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