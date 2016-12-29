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Turgutlu'da eğitime 1 günlük kar tatili

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nin taşımalı eğitim gören öğrencilerin bulunduğu bazı mahallelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü...

Turgutlu'da eğitime 1 günlük kar tatili

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nin taşımalı eğitim gören öğrencilerin bulunduğu bazı mahallelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez tarafından yapılan açıklamada "29 Aralık 2016 günü yoğun kar yağışı nedeniyle Çatalköprü İlköğretim Kurumlarına taşınan Kayrak, Gökgedik ve Yukarı Bozkır Mahalleleri; Dağmarmara Niyazi Üzmez İlköğretim Kurumlarına taşınan Kabaçınar, Ören, Yunusdere, Karaköy mahalleleri ile Çıkrıkçı Yaşar Kaziment Aybars İlk ve Ortaokuluna taşınan Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Güney, Dağyeniköy mahallelerindeki öğrenciler izinli sayılacak olup bu okullardaki eğitim öğretim bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca adı geçen mahallelerden taşınan ortaöğretim öğrencileri de bir gün izinli sayılacaktır" denildi.

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