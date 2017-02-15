Turgutlu'da 7 HDP'liye PKK gözaltısı

MANİSA'nın HDP Turgutlu İlçe Başkanı S.D. ile 6 yönetim kurulu üyesi, PKK/KCK'ya yönelik operasyonda polis tarafından gözaltına alındı.

Turgutlu'da polis, bu sabah terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yaptı. HDP Turgutlu İlçe Başkanı S.D. ile yönetim kurulu üyeleri B.A., C.A., M.G., M.D., M.G. ve E.B. gözaltına alındı. HDP'liler alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



