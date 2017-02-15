Turgutlu'da 7 HDP'liye PKK gözaltısı

Turgutlu'da polis, bu sabah terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yaptı. HDP Turgutlu İlçe Başkanı S.D. ile yönetim kurulu üyeleri B.A., C.A., M.G., M.D., M.G. ve E.B. gözaltına alındı. HDP'liler alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Turgutlu'da polis, bu sabah terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yaptı. HDP Turgutlu İlçe Başkanı S.D. ile yönetim kurulu üyeleri B.A., C.A., M.G., M.D., M.G. ve E.B. gözaltına alındı. HDP'liler alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.