Turgut Özal'ın kravatını 30 yıldır sergiliyor

ADIYAMAN'da 34 yıldır emlakçılık yapan Turan Beyaz (54), 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın televizyon programlarında taktığı kravatı 30 yıl önce açık artırmayla satın alıp çerçeveletti.

8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kullandığı kravatını çerçeveleterek işyerine asan Turan Beyaz, "Anavatan Partisi kurulduktan sonra Özal, Adıyaman'a geldi. 34 yıldır emlakçılık yapıyorum. Rahmetli programlara çıkarken bu kravatı takardı. Ölümünden sonra açık artırma ile satışa çıkınca ben aldım ve duvarıma astım. Özal'ı unutmamızın mümkünü yok" dedi.

Özal'ın Adıyaman'a büyük hizmetleri olduğunu ve bundan dolayı hayranlık duyduğunu da dile getiren Beyaz, "Özal'ın Adıyaman'a büyük hizmetleri ve katkıları var. Adıyaman'a büyük sahiplik etti. Kravatını İstanbul'da açık artırmadan aldık ve 30 yıldır saklıyorum" diye konuştu.

Beyaz, kravatını yıllardır sakladığı Turgut Özal'ın ailesiyle de görüştüklerini sözlerine ekledi. Açık artırma ile satılan kravatın gelirinin o dönem şehit ailelerine bağışlandığı belirtildi.



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