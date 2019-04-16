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TURGEV Yönetim Kurulu Başkanı Altun: TURGEV yalan haberlere konu ediliyor

TURGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TURGEV'in adının Türkiye’de siyasete el koymaya çalışan karanlık odaklar tarafından kasıtlı olarak yalan haberlere konu edildiğini belirtti. TURGEV...

TURGEV Yönetim Kurulu Başkanı Altun: TURGEV yalan haberlere konu ediliyor
TURGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TURGEV'in adının Türkiye’de siyasete el koymaya çalışan karanlık odaklar tarafından kasıtlı olarak yalan haberlere konu edildiğini belirtti.
TURGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile son günlerde vakfın adının birtakım çevreler tarafından asılsız iddialarla kasıtlı olarak yalan haberlere konu edildiğine dikkati çekti. Bu asılsız iddiaların TÜGEV'in gençlerin geleceğine yönelik hizmetlerine gölge düşürmeyeceğini kaydetti. Fatmanur Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"TÜRGEV adının Türkiye’de siyasete el koymaya çalışan karanlık odaklar tarafından kasıtlı olarak yalan haberlere konu edildiğini görüyorum. Bu aciz tavır, turgev’in 23 yıldır kız çocuklarının eğitimine verdiği eşsiz destekle inşa ettiği aydınlık geleneğine gölge düşüremeyecektir."

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