Turfanda çağlaya hamileler ilgi gösteriyor

AKDENİZ ve Ege Bölgelerinin turfanda meyvesi çağla, tezgahlarda 40 liradan alıcı buluyor. Seyyar satıcı Rıdvan Demir, hamile kadınların eşlerini gönderip çağla aldırdığını söyledi.

Havaların ısınmasıyla baharı erken yaşayan Akdeniz bölgesinde ilk çağla hasadı yapılan çağla, tezgahtaki yerini aldı. Tamamen organik olarak özellikle sahil kesimlerinde ticari amaçlı yetiştirilen çağlasının kilosu tezgahlarda 40 TL'den alıcı buluyor. Önceki yıllara göre satışı 25 gün erken başlayan çağla, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Atatürk Caddesi üzerinde açtığı tezgahta Mersin'in Silifke ilçesinden getirdiği çağlaları satışa sunan Rıdvan Demir, tezgahına yoğun ilgi olduğunu söyledi. Ürünün yeni mahsul olduğu için taleplerin fazla olduğunu söyleyen Demir, "Çağlaları hamile kadınlar seviyor. Aş eren kadınlar, kocalarını gönderip bunlardan aldırıyor. Tuza bandırıp bunları yiyorlar. Ürün yeni çıktığı için 40 liradan satılıyor. Havalar ısındıkça fiyatlar düşer. İlerleyen günlerde çağla yerini eriğe bırakacak" dedi.



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